78歲馮素波神還原Anson Lo粉紅教主look　連本尊都大讚好可愛

人氣組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）在出道初期已被網民指他跟現年78歲的資深藝人馮素波（波姐）撞樣，甚至用「失散母子」來形容兩人。最近就有廣告商邀請波姐拍攝廣告，且都是要以Anson Lo造型上陣，可謂相當破格。波姐拍攝時需穿上Anson Lo同款粉紅色西裝，兼且要在前額梳一個心形瀏海，再加上Anson Lo的招牌心心手勢，真是神還原了粉紅教主的look。

而從波姐的廣告片中可見，她亦carry得到這個造型，與Anson Lo十分之神似。波姐接受傳媒訪問時坦言起初也很擔心會被外界鬧醜化了Anson Lo，認為自己作為老前輩，更加不應該這樣做，不過廣告客戶就向她解釋表示這樣是模仿並非醜化，要宣揚的信息就是醫療中心可以令人變靚，靚到好似Anson Lo。波姐亦因為貌似Anson Lo令她在網上多了人討論，有更多網民認識她。

而經過介紹之下，波姐與Anson Lo終於「相認」了，兩人月前在電影《過時。過節》宣傳活動上合照。Anson Lo日前出席Yahoo頒獎禮接受訪時就表示他都有留意波姐扮自己，大讚對方好可愛，好榮幸見到波姐裝扮成他的模樣，也覺得背後的意思好有意義。

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