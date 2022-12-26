22年回顧｜「豬肉威」短暫娛樂圈體驗　57日歷盡爆紅致形象盡毀

2022年就快過，今年的娛樂圈繼續百花齊放，無論是歌影視範疇都有非常不錯的成績。不過，如果講到今年度話題最高的話題人物，不得不提今年在短短幾個月內經歷盡被發掘、出道、爆紅、爆醜聞，再到最後突然銷聲匿跡的「豬肉威」劉宋威，現在為大家再次回顧他這段曇花一現的娛樂圈體驗，猶如阿根廷對法國的世界盃決賽一樣大上大落，簡直勁過股市。



豬肉威熱潮由這張合照引起....

5月4日，有網民在社交平台群組上載了一張在荃灣楊屋道街市豬肉檔的自拍照，身旁的男子雖然戴上口罩，因卻被不少網民大讚酷似MIRROR成員AK，而被封作「荃灣豬肉檔AK」。（網上圖片）

荃灣豬肉檔AK一日爆紅

威威爆紅當日，《香港01》首先到肉檔專訪劉宋威「豬肉威」，之後大批傳媒到他的豬肉檔追訪，他向傳媒表示感覺很尷尬，又表示自己不覺得與AK相似，不過卻表示有好多人說他像羅志祥和沈震軒。（資料圖片）

威威爆紅後幾日，就已經有粉絲開設「荃灣鮮肉威威應援團」群組，短短幾日會員人數已經超過一萬人。（FB圖片）

豬肉威紅到出攬枕

5月11日，有網民發現威威已經紅到去內地，淘寶上有人出售威威攬枕，「雙面印圖」攬枕售價為人民幣65元至188元不等。（網上圖片）

開專屬官方頻道

5月19日，威威突然開設官方社交平台，Instagram、YouTube和Facebook，並上載影片向網民打招呼。（網上圖片）

豬肉佬變YouTuber

威威打工的「鮮味」豬肉檔本身屬於建華集團，他意外爆紅後隨即被集團認作親生仔，並找來專業團隊為他拍攝烹飪節目，每星期一集在YouTube上架兼在網上帶貨直播。(youtube@威威 劉宋威)

首個代言波鞋的豬肉佬

威威於5月即獲邀拍運動鞋廣告，該品牌曾找過吳尊及韓國天團EXO擔任代言人，豬肉威雖然只是賣廣告不是代言人，但亦相當威風。（資料圖片）

正式成為師奶殺手

豬肉威代言波鞋之後又與廚房用品品牌合作，更有威威閃卡做贈品，直頭與TVB小生有得揮。(網上圖片)

豬肉威變廣告寵兒

5月28日，威威與香港中華煤氣合作拍煮食影片，是繼波鞋廣告及保鮮紙廣告後的第三個品牌合作，出道短短幾天已經有接拍多個廣告，當時除了MIRROR之外，好難有男星可以與豬肉威匹敵。

粉絲見面會過日粉絲

6月5日，威威於荃新天地舉行生日粉絲見面會，吸引過百粉絲到場慶生，人氣拍得住當紅偶像，而且粉絲層廣，有師奶、少女、甚至印傭都是「威威豬」。（資料圖片）

豬肉威威到去日本

6月7日，日本媒體Techinsight在「海外発！Breaking News」的版面報導了威威的新聞，以「帥氣店長」及「人氣不遜於偶像」來稱呼威威，並介紹他爆紅的經過;這一刻可算是豬肉威當紅的巔峰，或者人紅新聞多，開始有大量黑材料湧現，令威威由當紅變到打回原型。（網上圖片）

點擊下圖豬肉威人氣由盛轉衰經過: