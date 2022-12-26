「新聞王子」鄧景輝7年前墮樓輕生　遺孀透露兒子2年前始走出陰霾

前亞視新聞主播、有「新聞王子」之稱的鄧景輝2015年平安夜墮樓身亡，終年51歲，有指他當年欠下巨債不堪壓力自殺，遺下太太Connie及當時只得9歲的兒子謙謙。事隔7年，遺孀Connie接受資深傳媒人陳圖安的電台節目《安哥同學會》訪問，透露自己和兒子已接受現實，相信丈夫這個決定是出於愛。

鄧景輝是前亞視新聞主播，2015年平安夜墮樓身亡，終年51歲。（影片截圖）

鄧景輝遺孀接受陳圖安訪問。（陳圖安Facebook）

事隔7年，Connie表示日子過得好快，看見兒子謙謙每日成長，由當年9歲到現在16歲，現在已經高過爸爸，懂事又生性，讀書成績還可以，相信在天上的鄧景輝會感到開心。陳圖安指小男孩面對爸爸離世，會承受不少壓力，Connie透露兒子謙謙近兩年才向她訴心事，「之前佢唔想喺同學仔面前講起爸爸，但而家已經ok，接受咗，我覺得係一個轉變。佢話：『我可以話爸爸係邊個，同埋話畀人知爸爸發生咩事！』佢真係好懂事。」」

鄧景輝在與太太結婚12周年前夕選擇輕生，Connie回想起也不明白事情為何會發生成悲劇，「佢出事前一晚發生好多事，佢突然叫我家姐帶走個仔，而佢成個月都情緒唔太穩。」當時任職空姐的Connie即由北京趕返香港，途中已哭成淚人，「我唔識講，我唔會問點解，當刻最重要係我個仔，件事已經發生咗，我就要即刻諗解決辦法。個仔好叻，佢好多嘢都好明白，佢就算喊都係因為我喊。」

年前Connie曾接受香港開電視訪問。（Hoy電視facebook）

Connie事後想著，認為丈夫選擇了結生命，決定是出於愛，指當時情緒病未有太多人了解，大家沒有正視問題引發悲劇，她說：「佢係錫我哋屋企人，佢知道自己未必可以過到呢關，所以揀咗呢個做法，佢知我堅強可以Handle到，所以我從來冇怪過佢！」

經歷喪夫之痛的Connie，2年前人生再陷低谷，因疫情令港龍航空結業而失去工作，幸好聽從朋友建議考保險牌，現轉行做保險之餘，又跟朋友開店賣有機食品。她坦言所有的勇氣來自家人和愛錫她的朋友，並以身經歷鼓勵女性，臉上應有「自信、善良、骨氣、堅強」四樣特質，勇敢面對將來。

Connie指鄧景輝當年情緒不穩。 （陳圖安Facebook）

鄧景輝被稱「新聞王子」。（影片截圖）

Connie靠家人朋友支持，走出喪夫陰霾。（Hoy電視facebook）

有指鄧景輝當年欠巨債，不堪壓力輕生。（影片截圖）

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