周嘉洛仲有兩年時間爭視帝：最年輕攞嗰個係幾時就早過嗰個攞

周嘉洛曾於《萬千星輝頒獎典禮2019》中以24歲之齡憑《愛·回家之開心速遞》奪得「最佳男配角」。今年他憑《痞子殿下》再度競逐視帝「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視拍檔」三個獎項。面對強勁對手，今年27歲的周嘉洛是最年輕的一位，也是視帝人選當中的「黑馬」。



周嘉洛心態其實寞想奪得「最受歡迎電視拍檔」獎項。（陳順禎攝）

周嘉洛昨日（26/12）出席活動時，直言想將運氣全放在「最受歡迎電視拍檔」獎項中。他說：「前面嗰啲就唔諗。視帝好多競爭對手，大家都鬧得火紅火熱，我喺後面就梗係想攞最佳進步獎。視帝就唔諗啦，畀多廿年時間我，終有一日可以攞到。」

周嘉洛出活動後台變粉絲抱抱會，真係好親民。（陳順禎攝）

有人工作為錢，就好似馬國明一樣，有人工作為興趣、為夢想，而周嘉洛工作拍劇，則是為了享受。他說：「我而家好開心，只要我一路演一路享受，其實攞獎係好虛，好死，我自己睇得好淡，都係平常心，做自己鍾意做嘅嘢，咁就無悔無恨啦。」

原來最年輕「視帝」是古天樂。（網上截圖）

原來最年輕「視帝」是古天樂。（網上截圖）

原來最年輕「視帝」是古天樂，仲攞過兩次添。（網上截圖）

如果設定一個「視帝」期限，會是多久？他笑言：「一萬年？哈哈。」他又認真說：「我自己真係冇諗過視帝。期限？最年輕攞嗰個係幾時，就早過嗰個攞，呢個就係期限囉。如果唔係年輕過嗰個得獎者，咁我就覺得唔攞都冇所謂。」據資料史上最年輕的「視帝」為古天樂，以29歲於1999年憑《刑事偵緝檔案IV》奪得「本年度我最喜愛的男主角」（當年即是視帝獎項） 。

周嘉洛出活動後台變粉絲抱抱會，真係好親民。（陳順禎攝）

不過他也表示，其實工作最重要是開心，有滿足感。現年他只有27歲，屬於「做自己想做的事」的年紀，或者當父母開始要退休時，他就要專心搵錢。