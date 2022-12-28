許冠文武傑三兄弟難得聚首 第二代開枝散葉擴大許氏家族版圖

上個世紀香港許氏一門四兄弟許冠文、許冠武、許冠英、許冠傑能文能武，兄弟班開創喜劇電影先河，拍過《鬼馬雙星》、《半斤八兩》、《最佳拍檔》等經典作品；許冠傑更堪稱廣東歌鼻祖，被封「歌神」。可惜許冠英在2011年疑似心臟病發在家中猝死，終年65歲，許冠文早前在金像獎獲頒終身成就獎時，在台上亦表示永遠懷念弟弟，兄弟情深。

許氏4兄弟外，還有一幼妹許茱迪。（facebook@Sam Hui 許冠傑）

許氏四兄弟（上排左起）許冠文、許冠英、許冠武、許冠傑與父母合照。（facebook@Sam Hui 許冠傑）

「許氏家族」一向齊心，每逢有家族成員生日或喜慶節日都會聚首一堂慶祝，今個聖誕節亦不例外，許冠傑兩個仔許懷欣和許懷谷日前在社交平台分享家庭大合照，他們各自生了兩個寶貝孩子；還有許冠文的子女許思維、許思行以及孫兒，令家族版圖愈擴愈大，細數有20人一齊影合照，三代同堂十分熱鬧！

今年80歲的許冠文是大哥，在家族成員中地位最高，與太太一齊戴上聖誕裝飾帽感受節日氣氛；而許冠傑和太太亦一身紅噹噹應節，唯獨許冠武較含蓄坐在一旁。許懷欣寫着：「Merry Christmas from our family to yours. Much love!! 」許懷谷以英文留言：「聖誕快樂🎄希望這個節日每個人都平安,享受家人和朋友,當然還有禮物。 開心看到孩子們長大了。 現在是 Barbie and Dino時間! 哈哈。 #hoho #christmas」

許冠文和許冠傑與太太都應節戴聖誕頭飾，唯獨許冠武較低調。（ig@thestayup）

2017年許家的聖誕聯歡。（許冠文微博）

三兄弟早前一齊睇《貓王》。（許冠文微博）