41歲金剛北上肥一圈樣似阿伯震驚網民　曾是女神收割機情史豐富

三屆無綫視帝黎耀祥 (祥仔) 近年主力北上發展，而他閒時就喜歡到處遊覽品嚐各地美食，又或是相約老友聚舊，還會拍片放上抖音同大家分享。日前他就post了一段他與林敬剛、郭政鴻以及金剛於珠海街頭散步的短片，寫道：「老友很久沒見，好好聚聚」，他們還一起合照。

網民的焦點就落在金剛之上，因為他在片中明顯比前胖了一圈，臉形身材腫脹，且看來老了不少，現年41歲的他看來比58歲的祥仔更老，貌似一個阿伯。網民紛紛留言表示震驚：「金剛這是經歷了什麼？」、「我以為是個路人」、「老了胖了」、「你不說我都沒認出來」、「金剛怎麼老那麼多？」今年5月金剛與前女友小嫻分手後，全情投入工作，回歸無綫拍劇，月前他就北上工作發展內地市場。

雖然金剛並非走靚仔路線，但他的情史相當豐富，曾先後與多位圈中靚女拍拖或傳緋聞，包括有台灣「國光女神」梁云菲（Nana）、陳蕊蕊，「神獸天使」蔡慧欣、2007年港姐冠軍張嘉兒，以及昔日好拍檔小儀，位位都是各有特色的可人兒，甚至可說是靚身材正的女神。雖然金剛的戀愛對象都很高質，可是他每次拍拖都不長久，以圈中戀情來計，他與陳蕊蕊拍拖最耐，但也只維持了不足3年。

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