胡杏兒李乘德放閃慶祝銅婚　愛情事業兼得是人生勝利組

圈中不乏人生勝利組的代表，而視后胡杏兒就是其中一位，愛情事業兼得的她，讓不少網友相當羨慕。12月28日原來是她同老公李乘德（Philip)結婚七周年紀念日，二人先後在社交網站上貼婚紗照放閃，幸福畫面滿瀉。

胡杏兒的幸福家庭令不少人羨慕。（胡杏兒微博圖片）

不經不覺胡杏兒同李乘德已經結婚七周年，而在這個值得紀念的大日子，他們就在社交網站上貼甜蜜照片慶祝，當中只見他們二人在一間氣氛絕佳的餐廳共進晚餐，還拍下眼中的彼此，相信是撇下三位兒子過二人世界，幸福非常。

除了甜蜜享受晚餐的美照之外，二人還上貼當年拍攝的婚紗照，胡杏兒寫道：「七周年銅婚，像銅一樣不會生銹。」還送上一個飛吻的貼圖，而後李乘德亦發文表示：「和李太慶祝七周年紀念。」上貼碰杯的貼圖，甜蜜互動讓人相當羨慕。而藝人陳法蓉亦有留言祝福：「恭喜恭喜。」不少網友都祝他們一直幸福下去。

二人分別上貼眼中彼此。（李乘德微博圖片﹑胡杏兒微博圖片）

胡杏兒有老公李乘德的疼愛，並育有三位兒子，帥氣十足。愛情方面已經幸福美滿。事業上，近年轉戰內地發展的她做得有聲有色，連續兩年登上春晚的舞台，2020年擔任春晚大灣區會場主持，2021年在主場北京舞台，與張雨綺、倪妮等合作演出小品《開往春天的幸福》大受好評。

胡杏兒登上春晚舞台。（影片截圖）

今年又因為參加綜藝節目《乘風破浪3》掀起不少話題。在節目上又唱又跳又演，再一次讓大家看見她的多元實力，深受大家喜愛。同時推出劇集《獅子山下的故事》從18歲演到65歲，演技了得令人激讚，愛情事業均滿分，絕對是人生勝利組。

胡杏兒參加《乘風破浪3》。（影片截圖）