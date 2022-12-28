辰亦儒直播帶貨被笑指演技了得　微博創逾1億閱讀量

台灣男星辰亦儒（前飛輪海成員）近年轉戰內地發展，但在影視圈成績卻普普通通，推出多部作品亦沒有大紅大紫。反而在直播帶貨平台上，他的表現力卻引來不少關注，近日其直播賣羽絨外套，與商家對話時其殺價情緒相當到位，被網友笑言是演技巔峰，絕對是另類的代表作。

辰亦儒（右一）是前飛輪海成員。（視覺中國）

在直播間中辰亦儒身穿賣家的羽絨外套，揚言這一場直播是他2022年最後一場直播，所以他就希望大家可以在這一場收官之戰，能夠買到只需付169人民幣（約188港幣）的羽絨外套，他非常堅定表示：「因為我知道你們不可能買的到了。」說話時情緒非常激動。

辰亦儒殺價情緒相當到位。（影片截圖）

而在旁的商家就展示羽絨外套標籤價錢揚言：「你看一下品質，1199人民幣（約1300港幣）的品質。」在旁的辰亦儒不停為觀眾謀福利，勸說商家169人民幣（約188港幣）就只給50單，可不可以？但商家似乎一直在拒絕，但辰亦儒就向場外工作人員指示，表明直接上貼169人民幣（約188港幣）一件羽絨外套訂購鏈接，懶理在旁的女商家。最後她似乎講不嬴辰亦儒，表示既然是最後一場直播就算吧，最終妥協。

商家最終妥協。（影片截圖）

而在同一場直播中，有另一位商家進駐又是賣羽絨外套，而辰亦儒同樣地為觀眾謀福利直指499人民幣（約550港幣）一件，但沒想到商家上貼的是599人民幣（約660港幣）的訂購鏈接，搞到辰亦儒有一些生氣：「你為什麼上599？我們不是說了499。」說話語氣相當不滿。

一直在與商家殺價的他，最後就建議399人民幣（約440港幣）一件只賣50單，此時商家聽到後相當激動：「我不賣了。怎麼可能吧！」表明該鵝絨外套原價錢值5600人民幣（約6200港幣）。但辰亦儒相當堅定，直接二話不說叫場外工作人員上貼399人民幣訂購鏈接，整個過程他殺價情緒相當到位，一臉認真沒有笑場，讓不少網友笑言演技不俗。

女商家的演技亦被指出色。（影片截圖）

事實上，這一種討價還價的直播銷售手法，觀眾早已明白，根本就是按劇本而演的，認為有一些做作。而是次辰亦儒如此賣力為觀眾某福利，在微博引來超過1.5億的閱讀量，相當之高。

辰亦儒獲得1.6億閱讀量。（微博截圖）