我可能遇到了救星｜曾舜晞精通四種語言　孖梁潔做情侶受歡迎

憑古裝劇《倚天屠龍記》走紅的內地男星曾舜晞，最近與女星梁潔推出愛情喜劇《我可能遇到了救星》掀起不少話題，而劇集亦被安排在晚上六時「黃Viu煲劇平台」上架。

曾舜晞與女星梁潔推出愛情喜劇《我可能遇到了救星》。

《我可能遇到了救星》講述支援桃源村診所的兒科醫生葉時藍（梁潔飾），因誤會新任院長陸昭西（曾舜晞飾）是詐騙集團，對他充滿敵意又百般刁難，後來陸昭西在機緣巧合下把葉時藍調到安星醫院擔任臨時助理，兩人在合力解決醫院運營、拯救病患的過程中互生好感。生活習慣和家庭背景相距甚遠的二人在深入相處和磨合中逐漸成熟，深刻地體悟到醫生救死扶傷的使命，從此攜手成長、互相救贖，並由歡喜冤家升格為靈魂伴侶，發展出浪漫甜寵故事。

曾舜晞﹑梁潔CP組合深受網友喜愛。

該劇輕鬆搞笑只是播出短短幾集，已令不少網友笑開懷，曾舜晞和梁潔的CP組合亦深受網友喜愛。而該劇是繼他們合作推出古裝陸劇《雁歸西窗月》後，第二次合作的作品，展現出極佳默契。

曾舜晞精通四種語言。

現年25歲曾舜晞早年透過男團出道，此後在綜藝和影視圈默默耕耘，前年還驚喜客串《使徒行者3》臥底殺手一角，成為該劇一大亮點，當時更被網民激讚高大靚仔。除了外`型出眾之外，曾留學紐西蘭、曾赴韓國擔任練習生的他亦精通流利廣東話、英文和韓文，可謂多才多藝，相信其星途一片光明。

曾舜晞﹑梁潔CP組合深受網友喜愛。