SHINee珉豪出道14年首單獨來港開騷　下年2月亞博舉行粉絲見面會

韓國人氣男團SHINee成員珉豪近年在歌影視都有不錯的成績，今個月除了推出了出道14年以來的第一張SOLO專輯《CHASE》，其主演的NETFLIX新劇《閃耀國度》亦得到不錯的迴響！珉豪亦隨即馬不停蹄展開一系列的個人活動，並宣布將會於明年2月來港舉行粉絲見面會《2023 BEST CHOI’s：MINHO LUCKY CHOI’s IN HONG KONG》，與粉絲近距離接觸。



珉豪事隔五年再來香港。（IG：@shinee）

珉豪對上一次來港已經要數到2017年7月與SHINee成員們合體出席的《SMTOWN Special Stage In Hong Kong》，事隔五年珉豪率先代表SHINee再次與香港的粉絲見面，將於2023年2月5日在亞洲國際博覽館舉行《2023 BEST CHOI’s：MINHO LUCKY CHOI’s IN HONG KONG》，屆時珉豪除了會現場演繹新碟歌曲之外，更會和粉絲互動，大派福利！

SHINee成員珉豪將於下年2月來港舉行粉絲見面會。

珉豪主演的《閃耀國度》得到不錯的迴響。（IG：@netflixkr）

《2023 BEST CHOI’s：MINHO LUCKY CHOI’s IN HONG KONG》詳情：

日期：2023年2月5日（星期日）

時間：晚上7時

地點 : 亞洲國際博覽館2號館（AsiaWorld-Summit）

票價：待公布

公開發售日期：待公布

購票網址：待公布