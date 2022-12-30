楊冪持股嘉行傳媒被爆欠債1億　網友聲討：簽字有你，可能要擔責

36歲楊冪自童星出身一直演戲至今，多年來人氣高企，話題十足，同時也是公司嘉行傳媒第三大股東，持股約15.19%。然而，日前有網友爆嘉行傳媒欠債1億，在微博發長文聲討，楊冪也被牽連其中。



楊冪被牽涉至嘉行傳媒欠債風波中。（微博@嘉行楊冪工作室）

該網友於昨日（29日）下午在微博寫道：「嘉行速度還錢！！！欠了1億多還賴賬了？雖然楊冪你可能被曾嘉他們坑了，但簽字有你，你可能也要擔責！」內文中，該網友詳述了雙方協議經過與結果，指嘉行拖欠9000萬的情況下，註銷了借款工作室：「在股轉協議和工作室註銷承諾書上的簽字，讓楊冪用了本名個人簽署，她將因此成為欠債責任人，即使離開嘉行也會面臨債務問題，她是否又被貴方坑了？」並附上多項證據，tag了楊冪兩次。

網友長文聲討嘉行傳媒。據天眼查App顯示，西安嘉行影視傳媒股份有限公司成立於2007年7月，曾嘉為法定代表人、董事長兼總經理，註冊資本2000萬人民幣。最新年報信息顯示，曾嘉持股約45.56%，為公司第一大股東和疑似實際控制人；趙若堯持股20.25%，為第二大股東；楊冪持股約15.19%，為第三大股東。（微博截圖）

+ 3

事件迅速在網絡發酵，楊冪的名字更登上熱搜，引起熱議。夜晚，嘉行傳媒於微博發布嚴正聲明與律師函，回應「欠債1億」是虛假信息：「我司處於正常、良性運營中，所有交易均遵守相關法律、法規規定的正常投資、經營行為」等，表示會通過法律途徑追究相關法律責任。

然而，由於牽涉楊冪，因此引起大批粉絲不滿，紛紛留言指責嘉行傳媒：「給自己反黑這麼快，別推楊冪出來擋啊」、「你們公司有問題就趕緊解決，別拖累楊冪，沒問題就趕緊反黑，別拖累楊冪」、「貴公司能不能靠譜點？因為你們的不專業每次都把楊冪推到風口浪尖上，她的名譽就不重要嗎」等，呼籲楊冪離開公司。