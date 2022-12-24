楊冪新劇做律師造型被批唔專業　網友薦《壹號皇庭》堪稱穿搭範本

楊冪今年的最後一套劇集《愛的二八定律》因穿着引起很大爭議，在劇中飾演資深律師的她造型被詬病過於花枝招展，欠缺專業度，與職業不符等。而都說「時尚是一個輪迴」，且當下復古風盛行，不少網友都表示在90年代首播的無綫劇集《壹號皇庭》中多位女性可謂是律師穿衣搭配的範本，鄭秀文、劉美娟、王菲等都各有風格與特色。



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鄭秀文（Sammi）雖然只參演了整個系列的第一集，但她在劇中的造型令人印象深刻。飾演見習大律師的Sammi，在裝扮打扮上比較隨性大膽，風格也與她現實中相似，行中性型格路線，好似皮褸、正紅色大衣、oversize西裝等，個性十足，很有個人特色。

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同樣值得借鑒的還有劉美娟，作為女主角之一的她造型頗多，既有幹練的職場西裝套裝，也有平日的casual復古風，包括風衣、Jacket、冷衫等，以及大量高腰直筒褲，同時因出身律師世家，又是家中幼女，備受寵愛，性格比較活潑，服裝亦有不少艷色，好似明黃、霧霾藍、玫粉等，有別於律師的嚴肅裝束，打破沉悶。

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而在《壹號皇庭2》中亮相的王菲同樣是富家女，自信豁達，大多以西裝套裝，或西裝裙套裝出鏡，率性與溫婉並存，也比較精緻。

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其實港劇對於服裝的反復使用遠遠高過內地劇集，且鮮有大量名牌衫堆砌，大部分是在搭配方面下功夫，好似每位女律師必備的西裝，雖然款式大同小異，但因角色及人物性格的不同，會在顏色、配飾甚至是領部做區分，各有特色又不失時髦，即使是20年後的今日也不會過時。

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