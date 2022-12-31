Dispatch爆IU李鍾碩戀愛四個月赴日本過聖誕　二人迅速承認戀情

昨日（30/12）韓國藝人李鍾碩憑藉《律戰江湖》奪下《MBC演技大賞2022》大賞，在台上發表得獎感言時，他特別感謝「那個人」，雖然沒有指名道姓，但是此番言論引起網民熱烈討論，認為李鍾碩向熱戀對象告白，事後其公司回應李鍾碩只是向對方表達感謝之意。向來會在1月1號公布戀情的韓國媒體「Dispatch」，就選擇在2022年最後一天（31/12）為網民掉下震撼彈，公布李鍾碩與IU戀愛中。

李鍾碩早前的言論引起網民熱烈討論。（MBC）

根據「Dispatch」的報道，李鍾碩和IU在日本名古屋低調度過3天2夜的聖誕，李鍾碩因為見面會於20日飛往大阪，而IU則是在24日飛往古屋，但二人的最終目的地為高級度假村Amanemu。有指這趟旅程是李鍾碩親自策劃，而他為了工作與愛情同時兼顧，一星期內到訪多個地方，20日飛往大阪後， 23號到東京， 24號出現在名古屋， 26日再回東京，最終於27日會韓國。值得一提是報道中講述IU與李鍾碩以情侶裝現身機場，同帶着同款眼鏡及袋。據兩人朋友透露，二人交往約4個月，並已是雙方家人認證的情侶。IU曾在李鍾碩胞妹婚禮上獻唱，是次日本行李鍾碩亦有邀請IU胞弟同行。

IU是不少韓國人的女神（IG/@dlwlrma）

報道出街後，李鍾碩所屬的經紀公司先是表示「確認中」，而時隔一小時後李鍾碩迅速承認戀情，當中寫道：「演員李鍾碩與IU最近從好友發展成戀人關係，真摯地交往中，希望可以這段美好愛情多多應援。」其後IU亦透過經紀公司發表聲明，當中寫道：「我與演員李鍾碩最近發展成為戀人關係，希望大家可以溫柔看待我們。」

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