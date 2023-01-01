林峯一家三口移居上海　囡囡入讀名牌私立幼稚園一年學費逾20萬

近年長駐內地工作的林峯，因參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》而掀起熱話，更頻頻獲邀亮相更多節目。近日林峯更全家移居上海，他的太太張馨月近期分享了不少在上海展開新生活的短片及靚相，日前她就上載了一段一家三口到幼稚園參觀的短片，片中所見林峯拖住寶貝女「格格」的手仔，一起參觀新學校，張馨月更透露囡囡對新環境十分滿意！



近日林峯全家移居上海。（影片截圖）

一向痛錫囡囡的林峯，特意抽空陪「格格」參觀，片中所見幼稚園空間闊落，戶外設有不少遊樂設施，雖然去到一個全新的環境，但「格格」都很快融入其中，大方同老師及同學仔打招呼，之後她又在爸爸帶領下體驗各種設施，十分盡興。據知「格格」入讀的宜樂兒童之家（AJA）是上海最受歡迎的私立幼稚園之一，學校提供雙語國際教育，一年學費近20萬人民幣，畢業生多數都升讀國際學校及雙語學校，所以都非常受家長歡迎，可謂是一位難求。

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雖然林峯一家三口剛剛搬到上海不久，但似乎已經完全融入當地生活，早前他們就一起行市集，畫面溫馨有愛，又一起佈置聖誕樹，可見新屋環境舒適，空間十分大，整體設計簡約又不失格調，落地玻璃採光度十足，一家三口其樂融融！

一家三口一起佈置聖誕樹！（影片截圖）