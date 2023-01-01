KBS演技大賞2022︱李昇基奪大獎稱今年最辛苦　河智苑大熱成視后

《KBS演技大賞2022》今晚（31日）同樣於韓國舉行，今年的男主角獎及女主角獎分別由D.O.、姜河那、河智苑和朴真熙奪得，「大獎」則由《太宗李芳遠》朱相昱及《依法相愛吧》李昇基大熱獲得，其中李昇基哽咽提及最近與舊公司捲入的合約糾紛。



姜河那表示自己比不上所有後補。（KBS）

獲頒男主角獎的《謝幕：樹立而死》姜河那講到：「比起大家我甚麼都不是，感謝每一位背後辛苦的工作人員…作為演員唯一可做的就是做好角色，日後我也會一直如此，成為一個好的人。」D.O.則明顯表現緊張，他逐一多謝公司及工作人員，表示會一直努力報答大家。

D.O.表現相對緊張。（KBS）

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河智苑大熱成視后。（KBS）

女主角則由《謝幕：樹立而死》河智苑及《太宗李芳遠》朴真熙一同奪得，河智苑形容劇集就像禮物一樣，讓她遇到很多珍貴的人，拍攝時獲得很多亦學到很多。她坦言獎項屬於所有工作人員和觀眾，承諾日後會繼續成為一位優秀的演員；朴真熙則表示對大家說聲辛苦了，特別經常要與家人分開。

朴真熙對兒子感到抱歉。（KBS）

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大獎方面則由《太宗李芳遠》朱相昱及《依法相愛吧》李昇基同時獲得，朱相昱講到拍戲的25年間經常會思考自己能否有機會演這些角色，間中會有無力感，感激身邊成為他後盾的人；李昇基則講到今年是人生最辛苦的一年，甚至有想過缺席今晚頒獎禮，唯一決定要出席的原因，就是不希望一人影響了整部劇上下的努力。他形容大獎並不是靠自己的演技，而是劇組一同的努力所以更有意義。

李昇基坦言今年過得很痛苦。（SBS）

朱相昱一度哽咽。（SBS）