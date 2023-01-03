范冰冰微博新相「無名指戴紅寶石戒指」盛傳好事近　男方身份曝光

【范冰冰】大陸知名女星范冰冰自爆出逃稅風波後，除了遭重罰外還被大陸官方直接封殺，而她近幾年來大多活躍於國外影視圈，雖然鮮少更新社交平台，但其演藝工作和感情生活依舊是外界關注的焦點，而她也在去（2022）年6月爆出與大陸某家金融公司副總裁熱戀消息。不料，范冰冰日前透過微博發文為網友送上自拍和新年祝福時，就有眼利的網友發現，范冰冰右手無名指「被套牢」，意外引起熱議。



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范冰冰去（2022）年12月31日晚間透過微博發文，為網友送上新年祝福：「2022年的最後一小時，2023新年快樂！愛大家！願一切都好！感恩！」還曬出幾張自拍，只見照片中的她依舊留著一頭烏黑長髮，肌膚雪白緊緻得連鏡頭拉近也看不出瑕疵，美翻大批粉絲。不過，看有眼利的網友發現，范冰冰毫不避諱地曬出右手無名指上的超大顆紅寶石戒指，意外讓「好事近了」的傳聞甚囂塵上。

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據了解，范冰冰和金融公司副總裁的戀情，始於大陸狗仔「攝影劉大錘」公開拍到范冰冰出席家庭聚會的影片時，和一名身材微腫的男子同進同出，對方也不時牽起范冰冰的手輕吻、攬肩等，且范冰冰母親隨後從建築物裡頭走出來時，該名男子還眼明手快地替范媽媽拿走手中重物，顯見關係相當親暱。范冰冰新歡的消息曝光後，還有網友起底男方曾在軍隊服役18年，更曾在2013年被評為全軍「四會」政治教員標兵、立下二等功，還是公司最年輕高官之一，事業相當得意。

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