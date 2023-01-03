18年後重演《金枝慾孽》　鄧萃雯︰希望未看過的人知道這個好作品

內地真人騷節目《無限超越班》大受歡迎，多位來自香港的演員擔任導師，與新生代演員大鬥演技。其中，首集劇目就重演《金枝慾孽》的經典畫面，鄧萃雯、佘詩曼和張可頤重聚演出，勾起大家不少回憶。而近日才有時間回看該節目的鄧萃雯就在微博有感而發，揚言希望是次的重演，讓未看過的觀眾知道這個好作品。

鄧萃雯、佘詩曼和張可頤重聚演出，勾起大家的回憶。（《無限超越班》微博圖片）

雖然只是重演幾分鐘的經典畫面，但鄧萃雯一秒入戲，好演技讓大家有讚無彈。而她眼見大家對該劇目熱烈討論，都直言觀眾好可愛，她留言表示：「大家對《金枝慾孽》重聚的評論，發現觀眾們很可愛，看綜藝都那麼較勁，真的會用來跟18年前的金枝原劇比較，多認真啊！綜藝就是綜藝 ，跟籌備多時用心製作的電視劇怎能相提並論，因完全是兩碼子的事；我從來不認為在綜藝節目能定斷甚麼是好演技，單次一埸戲演得好或差都不應過份誇讚或被判死刑，因為綜藝節目只是在營造娛樂給大家。今次重演我最希望是讓大家勾起對金枝的記憶；不够看就去重溫全劇，不滿意就去看一次原劇；同時也希望未看過的人知道這個好作品。」她相信如此經典的港劇以後是很難再遇到的，所以有感特別珍貴。

鄧萃雯希望未看過《金枝慾孽》的人知道這個好作品。（鄧萃雯微博圖片）