王心凌翻紅唔理熱度長久　「王心凌男孩」成年度十大網絡熱詞

內地綜藝節目《乘風破浪3》令不少藝人再次翻紅，其中一位就是台灣「甜心教主」王心凌。其甜美形象讓不少男網友着迷，令微博湧現「王心凌男孩」熱話，更成為年度搜尋熱詞，相當厲害。不過，對於甜蜜形象她亦曾被質疑是設定的，但王心凌近日接受節目《從何說起》時強調，甜蜜並非設定而是真實的自己，亦會接受自己慢慢地老去變成「甜心奶奶」。

王心凌演唱《愛你》 再次翻紅。（影片截圖）

在《乘》節目中，王心凌在初舞台演唱歌曲《愛你》瘋魔全網，甜美歌聲搭配可愛舞蹈，讓一眾男網友着迷，更紛紛成為「王心凌男孩」為她應援，甚至為了她購入電視台股票，令王心凌成為股票代碼，相當誇張。

王心凌表示一直在做真實的自己。（影片截圖）

粉絲為王心凌購入電視台股票。（微博圖片）

自出道起以甜美形象示人，現今40歲亦依舊甜美，對於甜美形象其實有不少人質疑是一種設定而已。但王心凌就否認：「其實我一直就是這樣，然後我一直是自然而然地接受自己的，所以我沒有不接受自己過，甜美真的就是我的特色，我天生就是長這個樣子，沒有辦法就是都是圓圓的。所以我的聲音就是這樣。」更表示自己能接受慢慢地老去，有歌迷更希望她80歲時還能唱《愛你》，如果允許她非常樂意優雅地變成「甜心奶奶」。

王心凌接受自己慢地老去。（微博圖片）

因為一個綜藝節目而翻紅，對於翻紅這個字眼有藝人可能會介意，但王心凌來說還好。而她亦表明對翻紅後的熱度能維持多久，她完全不太在意，因為只是在做自己：「不管怎麼樣，我來的時候我沒有想過要拿c位，沒有想過要拿第一名，但是我內心是有覺得，成團應該是有吧。但是我沒有想過要拿c位，然後在中間的過程中，我覺得我也不是很有目的性地去，刻意地為了要拿這個c位去做些甚麼，我覺得現在的我可能得失心不會到那麼大。」對高高低低這件事情，她看得相當平淡。

在節目中以第一名出道。（王心凌工作室微博圖片）

王心凌男孩成為年度十大網絡場熱議語。（微博圖片）