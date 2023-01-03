Do姐轉移目標迷上泰國小鮮肉　王嘉爾吃醋：我呢啲慢慢老

韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）最近為個唱《MAGIC MAN 世界巡迴演唱會》忙個不停，最新一站來到新加坡，吸引不少觀眾前來捧場。近日他就接受TVB的訪問，罕有回應對失去部分香港市場的看法，同時更與鄭裕玲（Do姐）隔空對話，笑言對方最近迷上泰國小鮮肉， 似乎有一些吃醋，相當搞笑。

王嘉爾去了新加坡舉行個唱。（影片截圖）

近年，Jackson已經將重心轉移內地發展，並且做得有聲有色，在綜藝節目中發揮獨特綜藝感，音樂方面更推出多首不同風格的歌曲，而且MV拍得非常用心，點擊率相當之高。目前其微博粉絲人數有逾3000萬人追蹤，相當厲害。

王嘉爾推出新歌非常受歡迎。（影片截圖）

作為公眾人物言行舉止相當重要，有人喜歡當然有人不喜歡，他曾經因為某些爭議而流失部分香港粉絲，對此他就有自己的看法：「我都冇話唔係話得唔得失嘅問題，我覺得是原則嘅問題第一。第二係我自己，譬如我分享咗自己嘅個人觀點，咁就係我信嘅嘢。再加多一層就係，我係一個藝人，對吧！我又唔係去搞其他事，咁我嘅責任唱歌，讓你會心微笑，娛樂到你，其實我冇咩資格去判斷任何嘢，咁我就係分享自己觀點，就這樣。」

王嘉爾在演唱會上披着國旗，獲內地網民歌頌。（微博圖片）

王嘉爾回應因爭議失去粉絲問題。（影片截圖）

另外，向來有一顆少女心的Do姐喜歡追星，其中一位就是Jackson，而TVB則非常用心，專程安排她拍片為Jackson送上祝福：「我唔會問你好嗎？因為我一直Fllow住你，我知道你好好。而家你就係因為 《MAGIC MAN 世界巡迴演唱會》去咗泰國﹑馬來西亞﹑新加坡，我非常非常為你而感到驕傲，做得非常之好。雖然，我知道你好勤力工作，但係都要小心身體，2023希望你咩嘢都做得非常之好，開開心心，但係要身體健康，我自己嘅願望就係希望可以再次見到你個真人，同你傾計，希望你好似我一樣咁掛住你，保重。」收到Do姐的祝福，Jackson相當之開心。

Do姐為Jackson送上祝福。（影片截圖）

不過，Jackson開心之餘，亦不忘吃醋，因為Do姐最近轉移目標愛上了因為BL劇集《黑幫少爺愛上我》的兩位泰國男星Mile同Apo，他搞笑地表示：「佢最近暗戀咗第二位，（有冇心酸嘅感覺？）冇，祝佢幸福，我呢啲慢慢老。DO 姐我好愛你，但同時都想分享一個想法就係，有時唔可以咩嘢都擁有，需要選擇架。」沒想到Do姐有看Jackson的回應，更在微博上貼二人的隔空片段留言表示：「多謝你愛我！不過我無暗戀人，係有人明戀我！」二人的對答相當幽默。

Do姐愛上了BL劇集《黑幫少爺愛上我》的兩位泰國男星Mile同Apo。（影片截圖﹑Mile＠ig圖片）