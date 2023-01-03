大劉曾斥20萬刊登全版廣告慶生　親解The ONE為李嘉欣命名之謎

劉鑾雄（大劉）早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）在銅鑼灣皇室堡行街，惹來外界揣測二人是否舊情復熾，為此大劉早前特別發聲明，今日（3日）更特別召開記者會親身回應事件，大劉在記者會上亦提到傳足多年嘅「The One」之謎。



大劉在記者會上拆解多個「都市傅說」。(葉志明攝)

位於尖沙咀的The ONE 前身是東英大廈，華置於2002年以11億元購入，05年宣布拆卸重建，當年總投資額逾20億。李嘉欣2006年生日時，有「神秘人」斥資於兩份報章刊登全版廣告祝賀「Happy Birthday Michelle 20.06.2006」下款為With Love, The One，當時外界以為是剛與李嘉欣交往的許晉亨所為，但及後大劉承認廣告是自己花20萬元刊登，所以當尖沙咀The ONE出現之後，一直有傳是為李嘉欣而改，喻意唯一最愛。直到2017年，大劉將當時市價180億港元嘅The ONE豪送給太太甘比（陳凱韻），而李嘉欣就在活動上笑笑口謂︰「心中富有係最緊要。」

當年署名「The One」嘅全版廣告十分哄動。（網上圖片）

而今日大劉在記者會解釋The ONE是由其子劉鳴煒所命名：「我本人呀，喺任何思想、任何環境之下，都未曾諗過一個名叫The One。」大劉指自己英文好水皮，憶述曾有舊相好將稿件交給他的秘書去登廣告：「有啲人想搵老襯，成個廣告板隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。」

大劉於2017年將The ONE轉贈予太太甘比。（資料圖片）

大劉坦言：「我谷咗氣好耐，唔係谷你哋，或者谷邊個，啲冤屈氣喺個心擺咗30幾年。(今日會唔會舒服啲？)唔會！不過最緊要係澄清，唔想畀人再造謠造非，包括女人好或者蕭才子好，話我X躁狂症，又話我最愛就係李嘉欣，The One...唉！」