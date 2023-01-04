李嘉欣講大劉劉鑾雄舊片翻hit: 屋企停電，佢行廿幾樓送嘢畀我食!

劉鑾雄（大劉）因為早前被拍到與前女友呂麗君同時出現在皇室堡而引發舊情復熾的傳聞，昨日（3日）召開記者親身交代事件的始末及解答大家的疑問。大劉在記者會中亦自己提起「塞春卷」事件及舊愛等，更罕有講到商場The One名字的由來，並非如傳說中的「一生中最愛」。大劉在記者會中解釋道The One這個商場是由其子劉鳴煒所命名，不是自己所想，即指The One這名字與昔日緋聞女友李嘉欣毫無關係。而有關當年的報紙廣告，大劉之前已經承認了廣告是他登的，因為二人分開後仍是一對好朋友，大劉亦表示自己「好錫」李嘉欣，大劉說登廣告不代表什麼，只希望她幸福快樂。

大劉於2017年將The ONE轉贈予太太甘比。（資料圖片）

當年署名「The One」嘅全版廣告十分哄動。（網上圖片）

而當接受訪問時亦有談及與大劉的關係，李嘉欣當年表示十分信任大劉，大劉十分照顧她，對她無微不至，而李嘉欣當時被這個帶有霸氣及細心的大劉吸引。當年李嘉欣提到大劉在她6月20日生日當天，在報紙登了全版的廣告，而下款寫下「With Love, The One」從而令人聯想到商場The One就是送給李嘉欣的禮物。李嘉欣指大劉對她的疼愛已經去到另一個階段，笑指大劉登廣告時應該不想用全名，所以就用The One來代替。李嘉欣亦提到2006年是特別的一年，因為2006 2006就是她的生日，一生中只有一次，她有提及到這個廣告並不是逞威風，但承認二人的戀情一定有傷害其他人。

李嘉欣大談與大劉的關係。。(Youtube截圖)