顧嘉煇逝世享年92歲　曾創作無數膾炙人口經典粵語金曲

本港著名音樂家顧嘉煇昨日 (1月3日) 在加拿大逝世，享年92歲。顧嘉煇在1970年代初期至1980年代中期是他的事業巔峰期，擅於作曲、編曲以及指揮，曾創作過無數膾炙人口的經典粵語金曲，亦曾經栽培過不少歌星。他與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一。顧嘉煇自1990年代開始淡出香港樂壇，移居加拿大溫哥華過住半退休的生活，專注繪畫藝術。

顧嘉煇。（顧嘉煇演唱會2016官方宣傳海報）

顧嘉煇全盛時期與另一作曲人黎小田可說是稱霸了本地電視劇歌曲的市場。顧嘉煇生前的代表作包括有《啼笑因緣》、《田園春夢》、《狂潮》、《心有千千結》、《近代豪俠傳》、《陸小鳳》、《家變》、《奮鬥》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《網中人》、《京華春夢》、《輪流轉》、《上海灘》、《倆忘煙水裡》、《萬水千山縱橫》、《今晚夜》、《忘盡心中情》、1983年《射鵰英雄傳》多首主題曲包括《鐵血丹心》、《一生有意義》以及《世間始終你好》等等，亦為香港樂壇寫下了光輝的一頁。

顧嘉煇生前的成就備受認可，他於2011年獲香港藝術發展局頒授「終身成就獎」，亦獲多間學府頒發頒授榮譽博士，包括香港演藝學院（榮譽博士，2011年）、香港教育大學（榮譽人文學博士，2014年）、香港中文大學（榮譽社會科學博士，2014年）。