顧嘉煇逝世 | 太太罕有曝光片段　黃霑追問22歲求婚細節超怕醜

著名音樂家顧嘉煇昨日（3日）於加拿大逝世，享年92歲。顧嘉煇與妻子育有一子，但私人生活多年來都保持低調。不過好友黃霑曾有一次在節目中幽默採訪過顧嘉煇太太，令外籍能一窺顧嘉煇與太太的互動和私人生活。

黃霑調侃顧嘉煇太太。（節目截圖）

當時黃霑在台上指要採訪顧嘉煇太太，並稱呼對方「阿曾」， 黃霑指要「落台同佢傾吓偈」，當鏡頭拍到顧嘉煇太太時，她害羞掩臉，更耍手擰頭欲拒絕受訪。不過黃霑心意已決，誓要採訪顧嘉煇太太，他笑問：「愛顧嘉煇呢，除咗我之外，最緊要係你，咁佢係唔係咁有節奏㗎啫？」顧嘉煇太太尷尬地笑住搖頭拒絕回答，顧嘉煇在旁則微笑旁觀。黃霑繼續爆料二人求婚內幕，他說：「我發覺顧嘉煇求婚嗰次話，（顧嘉煇）問咁你嫁唔嫁我，咁阿曾話唔知呀！」顧嘉煇太太不斷批肘示意黃霑停口，但黃霑沒有理會。

顧嘉煇太太好怕醜。（節目截圖）

黃霑又問顧嘉煇私底下是否很喜歡扮靚，顧嘉煇太太繼續答：「唔知呀！」黃霑此時調侃道：「喂你朝夕相對，對咗啲咩出嚟呀？」顧嘉煇太太的回答依然是「唔知」，黃霑窮追不捨問：「阿煇18歲，號稱22歲追你，向你求婚嗰陣，究竟佢用咗咩方法？」顧嘉煇太太堅持一問三不知，黃霑隨後戲稱她為「無太」。

黃霑隨後轉攻顧嘉煇胞姐顧媚，顧媚笑指：「我有問必答，但你唔好當我香港小姐喎！」黃霑即口花花說：「我點捨得窒你，咁多年都咁靚嘅人，我點捨得窒架㗎啫？」及後黃霑問顧嘉煇如何跟她學音樂，顧媚娓娓道來：「佢唔係跟我學音樂，當時我早啲出嚟唱歌，有個菲律賓人嚟幫我練歌，佢嗰陣仲讀緊書，成日聽啦，聽得多佢又好鍾意，佢又好聰明，咁個菲律賓人就自動、義務咁教佢彈琴喎，佢又好快上手，咁一年之後，就喺夜總會做咗樂隊領班。」