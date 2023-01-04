蕭若元拍片反擊大劉指責造謠　直指：劉鑾雄已經冇新聞價值

大劉劉鑾雄昨日高調召開記者會，心情大靚，有問必答，訪問足足歷時一個半小時。期間大劉回應了有關蕭若元在元旦於其「蕭氏新聞台」，仔細分析大劉出聲明澄清與呂麗君以及甘比關係等言論。大劉直指蕭若元造謠，但就表示不會要求對方收回言論，或採取法律行動，指自己雖然有不滿，但不會找台灣朋友「探吓佢」，表示：「我好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁吖，如果我有一日要喺平台咁呃like呀，我就大乜X鑊啦！」

大劉慶幸搵到稀粥食，唔希望做嘅任何嘢影響第二代第三代生仔冇屎忽。（葉子明攝）

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蕭若元對於大劉昨日公開指責他造謠，即日再拍片反擊對方。他以「蕭若元對大劉記招做出聲明及回應！蕭若元遭大劉痛斥！但稱不會走法律途徑控告及不會派人來台打招呼」為題的影片來回應大劉的言論，甚至直言：「劉鑾雄已經冇新聞價值。」蕭若元在片中表示：「我畀大劉痛斥，畀人痛斥到慣，我有咁多haters！但畀咁有錢嘅人公開鬧係少見啲，我會作出回應。」

蕭若元再拍片回應大劉。(影片截圖)

對於曾指大劉有躁狂症，蕭若元說：「我話佢有躁狂症，第一係網民講嘅嘢，唔係專業人士講嘅，我所謂嘅『躁狂症』係指啲人係咁發脾氣，脾氣好猛烈，自己控制唔到，發得比較多。但如果醫生話佢無，我願意澄清這件事。」他又指：「創傷後遺症就係引起躁狂，其實兩樣嘢係冇咩分別，表達自己有創傷後遺症有兩種方法，一係憂鬱，一係躁狂，又有啲係又憂鬱又躁狂。」

蕭若元直指大劉已無新聞價值。(影片截圖)

蕭若元表示：「Facts是可以查嘅，如果我講任何人，包括埋大劉在內，你可以Send Email來指證我錯咗，我一定更正，事實錯咗就錯咗。第二，如果係嚴重錯誤，我會道歉。關於劉生都係一樣，我講嘅嘢邊啲係錯嘅，你指正我。例如話躁狂，如果你話有醫生證明，咁你叫醫生寫封信畀我，我咪道歉囉。」

大劉昨日開記者會。(資料圖片)

他又謂談論大劉的影片點擊率並不及他過往談論其他藝人的影片：「我第一條片都百幾萬，許志安條片都七、八十萬，許志安嘅新聞性都遠遠在你劉生之上，唔好以為有錢人大晒！歷史上有錢人係冇咩社會地位！你覺得自己嘅重要性就係Overrate自己，李嘉誠都冇咩地位，何況係你？李兆基就一定無地位，何況係你？我唔會主動講李嘉誠同何鴻燊，因為佢哋係列入商界十大梟雄。我睇唔到你 (大劉) 生意上有咩傑出表現，冇你咁有錢嘅人都列入去。劉生，你淨係炒下地產，我見唔到你有咩成就。」