顧嘉煇一生回顧與黃霑合作無間　對音樂貢獻良多且樂於提攜後輩

殿堂級作曲、編曲及指揮家暨新時代電視資深顧問顧嘉煇先生於2023年1月3日離世，享年92歲。全球華裔社區及一眾音樂人均感惋惜。

顧嘉煇1931年舊曆1月9日出生於廣州，自小熱愛繪畫。抗日戰爭爆發後，舉家移居香港。姊姊顧媚是五、六十年代著名歌星，顧嘉煇耳濡目染下，開始學習鋼琴，並開始其早期音樂生涯。1961年，首次以顧媚主唱的《夢》參加邵氏電影《不了情》的作曲比賽，正式開始音樂生涯，其後創作了多首膾炙人口的電影歌曲，包括家喻戶曉的《郊道》。

六十年代初，獲享譽盛名的波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）創辦人勞倫伯克先生邀請，並得到邵逸夫及方逸華資助，前往美國學習音樂，為該校首位中國學生。學成後在邵氏及嘉禾電影公司擔任配樂工作。

黃霑與顧嘉煇合作無間，經典作品如《獅子山下》、《上海灘》、《萬水千山縱橫》等膾炙人口。（網上圖片）

1968年，獲蔡和平邀請加入香港無綫電視，兼任歌唱節目《聲寶之夜》評判及《歡樂今宵》的音樂總監。七、八十年代創作了無數經典電視劇主題曲，如《啼笑因緣》、 《狂潮》、《陸小鳳》、《家變》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《上海灘》、《倆忘煙水裡》、《萬水千山縱橫》及《射鵰英雄傳》多首主題曲等等。顧嘉煇於1982年獲頒授大英帝國勳章，表揚他為香港流行音樂作出的貢獻。

秋官與阿姐為顧嘉煇舉行的演唱會綵排。（符祥定攝）

顧嘉煇九十年代淡出樂壇，移居溫哥華。1993年為新時代電視及加拿大中文電台啟播創作台歌音樂，1995亦為第一屆的溫哥華及多倫多華裔小姐寫下主題曲，沿用至今。顧嘉煇先生憑多年的媒體經驗，從新時代電視開台至今一直是顧問委員會的中流砥柱，為加拿大中文廣播的發展貢獻良多。期間亦多次應邀擔任「新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽」的首席評判，提攜後輩不遺餘力。

顧嘉煇創作的電影歌曲是永恆經典。(資料圖片)

2007年，顧嘉煇獲無綫電視邀請，為慶祝香港主權移交十周年製作的電視劇《歲月風雲》創作同名主題曲。其後又應香港中樂團邀請，於其作品專場音樂會《顧嘉煇名曲精選》擔任指揮。

顧嘉煇。（顧嘉煇演唱會2016官方宣傳海報）

2014年，顧嘉煇獲香港中文大學頒授榮譽博士學位，香港中文大學合唱團為此舉辦《不朽香江名句－向顧嘉煇致敬》音樂會。2015年，顧嘉煇決定正式退休，舉行《顧嘉煇榮休盛典演唱會》。同年7月1日，顧嘉煇獲香港特區政府頒授「金紫荊星章」。

2018年底，顧嘉煇和夫人重返溫哥華享受退休生活，直至離世。