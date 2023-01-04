吳卓羲稱五小生再合作機會微　盼做幾人專屬真人騷︰總有一天可以

吳卓羲（Ron）去年通過參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》人氣更上一層樓，進而加盟衍生真人騷《大灣仔的夜2》，憑藉真誠風趣的綜藝感圈粉無數，加之他有份主演的劇集《廉政狙擊》正在熱播，因此話題不斷。



《廉政狙擊》中亦正亦邪的卓亦凡。（劇照）

近日，Ron接受內地媒體《騰訊娛樂》訪問時，談及與黃宗澤（Bosco）已是第9次合作，他笑言：「希望有19次！」Ron表示兩人差不多同期出道，默契十足，有很多共同話題：「有時候我們坐下來，數艘胡搜以前在TVB裏面拍戲的過程，或者是回憶，其實有很多很多都講不完的，都很多經歷。」今次在綜藝節目中難得與林峯聚首，Ron也特別珍惜：「我們同期很多回憶都是我們幾個吧，我們的年代的時候，讓很多人（記憶深刻），不要管他膩不膩，比如說我們在綜藝節目，其實我們兩個人都蠻期待作為一個綜藝，或者是在舞台上面去合作，也是一個美好的回憶。」

曾經的無綫五小生林峯、吳卓羲、黃宗澤、陳鍵鋒、馬國明陪伴一代人成長，觀眾至今仍是情懷滿滿，期待能再次看到五人聚首，對此Ron坦言 ：「希望我們有機會五個人可以再合作，但是可能基本上沒有什麼可能，不管是拍電影也好，電視劇也好。但是我相信，總有一天我們可以找一個綜藝節目，就是我們幾個人來，好像《大灣仔的夜2》一樣，也挺期待的。」

Ron希望五小生能再合作。（視頻截圖）

點擊重溫五小生合作劇照：