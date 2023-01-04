黃聖依90歲奶奶火速康復　老公楊子爆靠食一款88年老中藥

新冠肺炎對高風險人群（長者﹑兒童﹑孕婦等）產生更高威脅，近日內地女星黃聖依的90歲奶奶就不幸染疫 ，所幸經過中藥的治療而完全康復。她的老公楊子就在社交網站貼文指出，老人家吃了一款88年的老中藥「蘇合香丸」而很快地從陽性轉陰性。據傳這一盒來自80年代的中藥價值 10萬人民幣（約11萬港幣），讓不少網友感到非常驚訝。

黃聖依的奶奶近日已經康復。（楊子小紅書圖片）

從楊子的社交網站可見，他上貼多張同母親的合照，透露母親曾感染新冠肺炎，不過吃了一粒來自88年的中藥「蘇合香丸」後就退燒轉陰，令他不禁讚嘆該老中藥神奇，他表示：「88年的蘇合香丸一顆退燒﹑轉陰,祈福大家安康，天下無疫，讚嘆老中藥神奇，國粹老中藥再次綻放！」

楊子給母親服用的「蘇合香丸」是一款88年的老中藥。（楊子小紅書圖片）

另外，眼見他上貼的另一張照片可見，清楚寫明「國家衛健委推薦新冠治療中成藥」，其中在危重型一列中可見，推薦服食「安宮牛黃丸」同「蘇合香丸」，可見這種中成藥有獨特作用。

據傳楊子給母親服用的「蘇合香丸」一盒就價值10萬人民幣，因為是80年代的藥物，在市場上已價值不菲。而翻查市面上「蘇合香丸」的價錢，從最便宜360人民幣（約400港幣）至6600人民幣 （約7400港幣）不等。

市面上「蘇合香丸」的價錢各有不同。（網上截圖）