安哥同學會｜江美儀做完女一即遭劇組封殺：過程中太過自我

江美儀憑無綫劇集《下流上車族》，角逐《萬千星輝頒獎典禮2022》3個獎項，包括「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視搭檔」。她日前接受港台節目《安哥同學會》訪問時提到：「呢行幾得意，首先我哋亞洲電視藝員已經係次一等，唔知點解，佢哋嘅價值觀覺得亞視啲人係低人一等，低人一等都冇嘢做，真係慘過地底泥。」

江美儀被停劇後，她先後獲得《街市遊樂團》以及《女人必學100道菜》的主持機會。雖然成績不錯，但她坦言最想做嘅都係拍劇。（資料圖片）

節目中，主持陳圖安大讚江美儀在無論是在《街市遊樂團》抑或《下流上車族》都表現出色，江美儀自爆接拍《街市遊樂團》的主要原因，是因為被劇組封殺。「《親親我好媽》係我第一次喺TVB做女主角，樣樣嘢都好緊張，好想做好件事，可能喺過程中太過自我，好想人哋配合我去完成一件事，覺得自己拍攝時有負能量，變咗……呢套劇之後靜咗，因為太多傳言、太多嘢發生，我係到《街市遊樂團》先有返啲嘢做，嗰時所有drama都停晒、冇得做。」

江美儀於《親親我好媽》首做女一，點知最後搞到滿城風雨。

江美儀拍《親》時，曾經有傳佢因為對劇本感到不滿，趁戲劇製作總監曾勵珍放大假時，單人匹馬向當時仍是助理總經理杜之克，越級投訴珍姐下屬兼《親》劇監製關永忠，最後除搞到停廠之外，亦令喺無綫打工30年嘅關永忠執包袱走人，此舉令珍姐十分震怒，即時將江美儀雪藏，就算之後拍《同盟》都只能做大配角。

江美儀早年與吳君如細佬吳君祥拍拖，獲君如搭路加入無綫。二人於08年被爆出已分手兩年，其後君如爸爸更指二人早於06年在西雅圖註冊結婚。（資料圖片）

節目中，江美儀表示自《親》之後，雖然有監製想搵佢拍劇，但最後都不獲批准，後先她開始自我反省。「當時我太緊張、太想件事好，想所有人配合我，當中有好多內裡原因，不過都過咗去。你想人幫你，有一百個方法，我揀咗最唔好、最直接，令到人地最唔舒服。人哋係聽你講，但心會唔舒服。我係為件事好，但有一千個方式，點解你搞到最後咁？反省過之後，加上呢一兩件有宗教信仰，我係佛教，每相信每個人都有張單，到你離開世界時都要埋單，你埋單時做過啲咩，你要自己搞返掂，冇人幫到你。呢樣我覺得好合理，就正如我當時太驕傲、自我，（劇集》出到嚟收視係好，但冇預期的效果。」