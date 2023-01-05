許凱獲力捧一哥位置企穩　白鹿揮低吳謹言做一姐

憑清裝劇《延禧攻略》走紅的吳謹言，近幾年似乎後勁不繼，每每推出的劇集都收視不佳，令她有「收視毒藥」的稱號。人氣大減成績又差強人意，似乎令到她在公司「歡娛影視」的地位驟降，事關近日其公司在官方微博上貼新一年全體藝人的海報，從排位看她排在白鹿後面，所以不禁令網友聯想一姐位置原來是白鹿，而近年她亦的確受到力捧，綜藝﹑戲劇成績亮眼，似乎已成為老闆于正的最愛。

吳謹言因為《延禧攻略》爆紅。（《延禧攻略》微博圖片）

從「歡娛影視」上貼的全體海報而看，排在第一位的是許凱，而他的確受到公司的力捧，從《延禧攻略》演配角後，陸續推出的劇集都是男主角，《招搖》﹑《烈火軍校》﹑《尚食》等，去年推出與楊冪合作的劇集《愛的二八定律》，更屢屢登上微博熱話，創下多個話題。

許凱受到公司力捧 。（許凱微博圖片）

而從《延》爆紅後獲得公司力捧的吳謹言，前些年的確受到不少關注，但之後陸續推出的《皓鑭傳》﹑《你是我的答案》﹑《幸福還會來敲門》等，收視低迷，其演技屢受批評，令她人氣急跌。未知是否成績差強人意，公司轉移目標，吳謹言在公司的地位大不如前，從海報所見她只是排在第三位而已。

吳謹言近年人氣下跌不少。（吳謹言微博圖片）

正正因為該排位，令不少網友猜測她獲力捧的資源已減少，更被細心的網友發現，她與老闆于正的互動似乎較從前沒有那麼多，因為于正曾在個人微博貼文為她慶生等，但她並沒有作出回覆，而且去年亦曾傳她要與公司解約，但火速地獲得于正澄清，還揚言二人還有一段很長的合作時間。

吳謹言去年傳出同于正解約。（于正微博圖片﹑吳謹言微博圖片）

而女藝人中排在第一位的白鹿近年成績亮眼，特別是主持綜藝節目《奔跑吧》，綜藝感十足又勇敢玩遊戲，活潑的個性令她收穫不少粉絲。目前她有四部待播劇在手，而吳謹言只有兩部劇而已，微博粉絲亦是白鹿的追蹤人數較多，目前有逾1900萬，而吳謹言只有逾1500萬。另外，白鹿在去年有19個代言，比起肖戰14個﹑王鶴棣14個等要多，曝光率相當之高。

白鹿受到力捧。（白鹿微博圖片）