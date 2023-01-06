有種好男人｜李佳芯出場必令人心動　網民睇樣唔理劇情：似拍廣告

李佳芯（Ali）今日（5/1）現身觀塘出席無綫熱播劇集《有種好男人》宣傳造勢活動。提到劇集安排在「炮灰檔」上映，收視成績竟然表現不俗，錄得最高收視22.6點 (147萬觀眾)，打破低收視宿命，終於吐氣揚眉。

李佳芯參演的劇集，向來有收視保證，今次亦不例外，最高收視錄得22.6點，約有147萬收看。（葉志明攝）

有「收視救星」之稱的Ali接受《香港01》訪問時表示：「我都係啱啱先知道，有咁嘅成績梗係開心啦，當然唔係我一個人嘅功勞，因為成套戲並唔係我一個人拍，係台前幕後嘅人一齊努力而得出嘅成果嚟，有咁嘅收視當然係開心。」

李佳芯今日出席劇集《有種好男人》宣傳活動。（葉志明攝）

另外提到有網民指她在劇中每次出場，在任何角度都總會令人心動，並留言笑指：「淨係睇靚樣就夠，劇情係點，都可以唔使理」。Ali笑說：「咁樣唔得嗰喎，咁嘥咗我啲演技喎，我係好努力咁去做戲，所以希望大家留意套之餘，都要留意埋我哋所有嘅演員嘅演技，同埋演繹我哋都係好用心去做。（每一個鏡頭都拍得你好靚，其實係咪為你而設？）哎呀，梗係唔係，千祈唔好咁講。當初真係要多謝監製，佢落咗指令最緊要拍得靚。咁所以拍得靚，唔只我一個人㗎。就好似我同Yoyo拍嘅時候，現場周圍擺咗好多白色紙同反光板，圍住我哋兩個，我哋完全感到好似拍緊廣告咁，係好專業，咁所以呢樣係監製嘅功勞，令到每個演員都拍得好靚。」