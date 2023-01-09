你看不到的《萬千星輝2022》　林敏驄腳傷睇完騷拐杖都唔使用？

《萬千星輝頒獎典禮2022》完滿結束！今年賽前分析大致上準確，並沒有太多出人意料的得獎。今年《萬千星輝頒獎典禮2022》前夕發生幾件頗為值得留意的事，第一件是「視后」之爭，鮑起靜（鮑姐）缺席，有新聞又寫江美儀早幾年得罪高層所以無緣，第二件則是「視帝」，雖然普遍觀眾都認為林敏驄（驄哥）十拿九穩，不過他本人就一早「預料」到自己無緣，又傳出美麗之誤會。正當全世界都以為驄哥因傷缺席之際，他又忽然揸住支拐杖出現，他更被貼心地安排於觀眾席就坐而非台上。不過在靠近節目中段的時候，「神奇」的一幕出現了！



葉志明、陳順禎、梁碧玲、林迅景攝

林敏驄（驄哥）帶傷出席，認真畀面。（資料圖片）

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除了驄哥腳傷「神奇康復」，台上女星們的一舉一動也值得留意。陳瀅和龔嘉欣早前疑似鬧不和，出活動時更曾經拒絕一齊做訪問，當然後來龔嘉欣就澄清了沒有不和。昨晚（08/1）節目上，未知是大會有意或無意，安排了陳瀅和龔嘉欣坐在中間位置，而兩者之間就隔着一個劉佩玥。可以因為不是坐在隔離又沒有太多合作機會，所以她們整晚都甚少有交集，唯一一次較明顯的，就是劉佩玥離開座位後，兩人對望了一眼就聊了幾句。你問她們是否不和？真的要問她們才知道。

藝員的座位安排亦十分巧妙，不和的或傳過不和不可以安排坐在一起，焦點的藝人要安排坐在前排，後排又不能全是「陪坐」的，十分之講究。（資料圖片）

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