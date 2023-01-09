萬千星輝2022｜江美儀被笑「烏雞」唔嬲　林敏驄：緊係贏個大

《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」出爐，憑《下流上車族》「慧雯」一角勇奪「視后」寶座，之後又拎埋「最佳劇集」獎，成為今屆大贏家，本來是可喜可賀的事，但林敏驄致詞時，笑美儀姐「着到成隻烏雞咁」。事後她在後台與拍檔林敏驄，一同接受《香港01》訪問時，表示無嬲驄哥亂講野：「緊係唔會嬲啦，我知佢玩。」

恭喜江美儀奪得「最佳女主角」。（梁碧玲攝）

林敏驄揚言總經理曾志偉昨晚報夢比佢，早知賽果如何，所以江美儀奪「視后」一點不驚訝，仲笑美儀姐唔好扮唔知，驄哥說：「我收到晒總經理報夢俾我，全部啲賽果我大概知。」不過美儀姐解釋唔敢相信，事關有勁敵鮑起靜一同角逐，幸好最後順利一圓「視后夢」。

《下流上車族》勇奪多項殊榮，成今屆大贏家。（梁碧玲攝）

本來稱腳傷不出席的驄哥，最後也驚喜現身，只可惜失落「視帝」獎項，不過無影響他的心情，笑稱：「寶物沉歸底，識玩緊係贏個大。」也為《下流上車族》能奪多項殊榮感到開心，這也是他腳傷仍堅持出席的原因，直言不想錯過這一刻：「呢一齣戲咁好成績，我唔想錯過呢一刻！」

林敏驄唔介意失落視帝，笑言：「識玩緊係贏個大！」（陳順禎攝）

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