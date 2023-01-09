陶大宇梁榮忠回巢拍劇？　有興趣《愛回家》：我哋兩個入去查案

《萬千星輝頒獎典禮2022》有不少巨星被邀請擔任頒獎嘉賓，其中就有曾經拍檔演出《刑事偵緝檔案》的陶大宇和梁榮忠。兩人接受《香港01》訪問表現得十分風趣幽默，言談問講起返TVB拍劇，他們更笑言可以將《刑事偵緝檔案》加入《愛 . 回家之開心速遞》。



陶大宇、梁榮忠到TVB為《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓。（資料圖片）

梁榮忠讚陶大宇：估唔到大宇會成為一個歌星

陶大宇表示上年曾經回到TVB在《搏愛》表現唱歌跳舞，梁榮忠就直言他已經是一個歌手。陶大宇聽畢又說：「嘩，你而家真係講咩都同音樂有關！」梁榮忠說：「我估唔到大宇會成為一個歌星。我覺得應該係至尊金曲先啱。」被戴了一頂高帽的陶大宇也說：「得啦得啦，請食飯啦。」

陶大宇、梁榮忠到TVB為《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓。（資料圖片）

梁榮忠返TVB：嗰種溫暖同埋回憶即刻出返嚟

梁榮忠表示，自己也有15，16年沒有回到TVB。記者表示剛巧差不多時期入行，梁榮忠又玩開笑說：「就係因為你入行，所以離開咗，哈哈哈。所以一入嚟好得意，雖然咁多年冇返嚟，但係入到嚟個感覺好神奇，嗰種溫暖同埋回憶即刻出返嚟。」陶大宇也說，那些開心的，或是辛苦的回憶全部也湧了出來。

陶大宇、梁榮忠到TVB為《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓。（資料圖片）

受「高層」邀請

這次是受曾志偉邀請而回TVB頒獎？陶大宇說：「咁一定係高層啦，唔係高層我哋唔嚟㗎，哈哈哈，仲要好高層。」梁榮忠續說：「我哋去到呢啲年紀，唉，有乜所謂呀。」他們也表示，實在很少機會一同出席大型場合，而且也可以親身見電視上經常看到的藝人。

不過陶大宇、梁榮忠就冇講係邊個「高層」。（資料圖片）

回巢拍劇都係要睇「高層」 陶大宇：因為我哋呢啲低層，就好難見到高層

梁榮忠也透露，近年工作主力做編劇和導演。被問道會否為TVB編寫劇本，他還十分爽快地答應。他說：「呢個絕對冇問題啦，最緊要可以邀請到大宇幫手。」陶大宇補充道：「都係嗰句啦，都係要高層同我哋講，哈哈哈。」梁榮忠續說：「哈哈，去到呢啲年紀。」陶大宇：「因為我哋呢啲低層，就好難見到高層，哈哈哈。」

陶大宇和梁榮忠合作拍了《刑事偵緝檔案》。（網上圖片）

陶大宇和梁榮忠合作拍了《刑事偵緝檔案》。（網上圖片）

梁榮忠表示合作講緣份

認真地說，梁榮忠表示合作最重要的都是講「緣份」，他說：「對一個創作人嚟講，絕對係一個緣份，有高層搵你，你當其時未必有狀態做，可能嗰排你諗唔到嘢。當你有狀態，高層又可以唔搵你，所以能夠合作到，真係靠緣份。」陶大宇則表示，合作最重要的是開心。他說：「要知道咩劇本，咩對手，預計到拍攝時間得到啲咩快樂，最緊要開心，我覺得呢樣嘢先最重要。」

陶大宇和梁榮忠呢對《刑事偵緝檔案》拍檔超經典。（網上圖片）

陶大宇、梁榮忠拍檔拍《愛 . 回家之刑事偵緝檔案》？

記者提議他們合作在《愛 . 回家之開心速遞》中客串一兩集，陶大宇接着說：「話唔定入面有個案件要我哋兩個查案，係同丹爺有關嘅，佢屋企唔知發生咩命案。你知唔知丹爺喺刑事入面係我老豆。」梁榮忠：「係喎！」然後他們就不約而同地說：「《愛 . 回家之刑事偵緝檔案》，哈哈哈。」梁榮忠：「都唔知點做好，我都唔識寫，哈哈。」陶大宇：「好快㗎啫，都係上下集半粒鐘。」