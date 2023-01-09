屯門娜娜41歲老公心痛另一半遭網暴　發文護妻：可能你自愧不如

現年36歲的「屯門娜娜」董幸兒今日(9日)驚爆婚訊，facebook專頁「爆音族」公開娜娜的婚照，忠粉Happy伯都有到場祝賀。

娜娜的老公染了一頭金色頭髮，被指相貌比娜娜年輕，而且有點像早前爆紅的KOL「豬肉豬」。原來娜娜的老公叫迪康，他亦有在「爆音族」fb留言表示多謝，而翻看他的fb個人資料，指自己是1981年3月26日出世，今年41歲，即比娜娜大5年。

屯門娜娜今日驚爆婚訊。（fb@Dick Cheung）

屯門娜娜老公迪康，發文撐另一半，希望大家給予真誠祝福。（fb@Dick Cheung）

迪康護妻情切，寫了一段情深對話︰「屯門娜娜大婚之喜，希望各位給于最真誠的祝福給她。帶有色眼鏡的人可以先自己看一看自己，可能你會發現自己自愧不如，做自己喜歡的事、追夢，再找到自己真正的另一半，來之不易。經歷這麼多年網暴，負面新聞，也可以坦言相對，現在進入另一個人生階段，新的道路濶步而過，一切將會更好，happy wedding。」

他並分享了一段迎娶娜娜的花絮片段，並配上一把男聲翻唱周杰倫與張惠妹的歌曲《不該》，引用了當中一段歌詞：「雪地裡相愛，他們說零下，已結晶的誓言不會壞，但愛的狀態，卻不會永遠，都冰封而透明的存在，輕輕飄，落下來，許下的夢，融化得太快，或許我們都不該醒來。」

還有婚禮花絮片段。（fb@Dick Cheung）

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迪康還上載多張與Happy伯的合照，留言說︰「感謝happy，一族給于大家歡樂。」原來娜娜早前參與《中年好聲音》節目，除有Happy伯到場打氣，當時仍是未婚夫的迪康也在其中，與Happy伯一齊默默支持娜娜。

迪康與Happy伯開心合照。（fb@Dick Cheung）

娜娜比老公細5年。（fb@Dick Cheung）