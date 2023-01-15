胡鴻鈞、周柏豪疑已完約星夢　羅毓儀低調加盟：大家拭目以待

胡鴻鈞加入星夢娛樂10年，近日疑似已完約。(IG圖片)

周柏豪2017年由華納唱片轉投星夢娛樂（現改名為TVB Music Group，簡稱TMG），不過自2021年何麗全接替何哲圖出任星夢娛樂行政總裁一職後，一度有傳Pakho「失寵」，但何麗全在接受訪問時就大派定心丸，更指會將Pakho推向音樂更高層次。不過近日柏豪推出新歌時，在帖文中只tag了合作多年嘅經理人公司「種星堂」而未有提到TMG，隨即引起網民周柏豪已離開TMG。

隨著周柏豪同胡鴻鈞完約，吳業坤成「星夢」一哥。(IG圖片)

原來離開TMG嘅仲有胡鴻鈞以及林穎彤，喺TMG IG簡介，列出旗下歌手包括王灝兒、吳業坤、菊梓喬、吳若希、鄭俊弘、谷婭溦、連詩雅、譚嘉儀 、王敏奕、戴祖儀 、謝東閔、伍富橋、羅毓儀。羅毓儀因《下流上車族》而人氣急升，身形與林穎彤差不多。事實上，羅毓儀精通電子結他與鋼琴，求學時期已為樂隊Mochilce擔任結他手，又曾以筆名「一粒雪」推出小說，絕對是一名才女。羅毓儀日前在IG 總結2022年成績時，曾提到「唱歌跳舞大進，完全冇去處理手腳唔太協調嘅問題//唱歌就⋯大家拭目以待。」並在2023年目標中提到「新嘅一年我將會有一個重大挑戰與嘗試，希望我可以難關難過關關過！」以及「唱歌同結他技術極大幅提升！」睇嚟好快會有作品面世。

而對於完約一事，《香港01》曾向胡鴻鈞查詢 ，但暫時未有回覆。

羅毓儀以前曾經夾BAND，對音樂有一定的認識。(IG圖片)

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