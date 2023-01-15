宋宛穎雙胞胎妹妹靚過港姐冠軍家姐 氣質樣貌不輸天王嫂方媛

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）出身於選美世家，媽媽文寶雪（Michelle）是1990年澳門小姐亞軍，翌年與袁詠儀同屆參選華姐；堂阿姨及婆婆的堂家姐也參加過選美比賽。其實宋宛穎還有一位雙胞胎妹妹宋宛霖，她的氣質樣貌跟天王嫂方媛（Moka）有點相似，絕對是潛力十足的選美佳麗。

宋宛穎是2021年港姐冠軍。（ig@sabrinaxmendes）

宋宛霖與孖生家姐宋宛穎雖然同樣留有一把長近腰的秀髮，但自幼已經不太似樣。大孖宋宛穎五官輪廓深邃；而細孖宋宛樣貌則較精緻，下巴較尖尖，鼻高嘴細，有點憐家女孩的感覺。宋宛霖不時在社交平台分享生活點滴，大部份都是單人相，當中亦不乏泳裝照，還喜歡與名牌包包影合照。宋宛霖在每年的「520」都會收到大束鮮花，似乎早已名花有主。

唔知宋宛霖今年會唔會選港姐呢？（宋宛霖ig）

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現年23歲的宋宛穎與妹妹宋宛霖都是在單親家庭長大，當她們4歲時候父母便離婚，自幼由媽媽獨力養大。去年宋宛穎在《日日媽媽聲》節目中，分享了一張三母女的合照，大孖宋宛穎較似媽咪，兩母女隔空對談，宋媽媽身材樣貌都keep得好好，望落似姊妹多過母女。

幾張連環圖，分唔分到邊個係宋宛霖？邊位係Moka？

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