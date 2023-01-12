唐詩詠北上孖金剛拍節目　回復自由身進攻內地市場？

視后唐詩詠（Natalie）在9月份宣佈與TVB完約，正式結束近20年的賓主關係。自言會放慢腳步工作的她，近日就北上參與金剛主持的廣東衛視節目《為食神探》，而罕有參與內地電視台節目錄製這個舉動，不禁令網友猜測其未來是不是會將重心轉移內地發展，畢竟有多位視后北上發展均做得有聲有色，胡杏兒﹑佘詩曼等已是最佳例子。

唐詩詠在9月份正式與TVB結束近20年的賓主關係。(影視截圖)

從網上曝光的錄製片段可見，金剛與Natalie一行人現身深圳拍攝節目，隨後鏡頭一轉，他們就去了超級市場進行買東西比拼，大家似乎玩得好開心，有講有笑。另外，他們還被爆去了林峯最近所開的餐廳拍攝節目，從內部裝潢可見，空間相當之大且具有設計感，整體氣氛相當不俗。

唐詩詠北上參與金剛主持的廣東衛視節目《為食神探》 。（影片截圖）

離開TVB後均沒有受其他電視台邀請合作，反而罕有地北上參加節目錄製，而這個舉動令不少網友猜測日後其重心可能轉移內地發展。目前，微博粉絲追蹤人數逾100萬的她，人氣其實不俗，日前在 《萬千星輝頒獎典禮2022》中陳展鵬奪得馬來西亞視帝，在台上感謝Natalie而已，已在微博開創了話題，逾8萬閱讀量，由此可想她在內地是有市場的。

唐詩詠微博粉絲追蹤人數逾100萬 。（影片截圖）

而事實上，有多位視后在與TVB結束合作關係後，均將重心轉移內地發展都做得有聲有色。佘詩曼在恢復自由身後成立工作室，並主攻在內地發展，2018年接拍《延禧攻略》大受歡迎，令她在內地影視圈站穩一席位，人氣﹑收入有增無減。而同為視后的胡杏兒在離開TVB後選擇其他公司合作，不過後來不續約而自組公司，將重心放在內地市場，開始多接拍內地劇集，其中與孫儷合作的《那年花開月正圓》令她人氣急升，同時多參與綜藝節目錄製，令她更加入屋。去年參與《乘風破浪3》錄製，帶來各項唱跳表演，令大家刮目相看，創下多個話題。而她們在內地發展多年已經收穫不少人氣，微博粉絲追蹤人數逾1000萬 ，在內地早已是家喻戶曉的大明星。

佘詩曼﹑胡杏兒在內地人氣好高。（佘詩曼微博圖片﹑胡杏兒微博圖片）