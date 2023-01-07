《美麗戰場》續集傳開拍　陳瀅開直播：我唔肯定好確實咁講話會拍

2022年連推兩劇集《痞子殿下》、《美麗戰場》大受歡迎的藝人陳瀅（Jeannie)，被視為是今年《萬千星輝頒獎典禮》大熱奪獎女星，在「女主角」及「女角色」組別中呼聲甚高。而人氣急升的她，趁有空檔就開直播與網友互動，更相當大方不介意網友叫她「肥瀅」，直播吸引逾7萬人收看，相當厲害。

陳瀅 2022年成績亮眼，人氣急升。（陳瀅微博圖片）

身處在車廂中開直播的陳瀅，笑容甜美心情特別靚，眼見有網友留言叫她「肥瀅」，她一開始一臉尷尬，但隨後相當大方表示：「任何女仔都唔需要咁被人話啦，但係我呢都已經接受咗，同埋都習慣咗啦而家，覺得變咗一個幾親切嘅稱呼。所以呢我而家係唔介意，希望有一日你會叫我「瘦瑩」。不過如果我諗我瘦嘅話，可能你哋會唔鍾意。」而頒獎禮即將來到，陳瀅為了當日以最佳狀態示人，已努力減肥中，揚言已有好多日在進行戒食。

陳瀅開直播不介意網友叫她「肥瀅」。（影片截圖﹑資料圖片）

在去年的頒獎禮中陳瀅奪得「最佳衣着獎」，有網友都希望她今年再下一城，而她就表示：「希望喇！其實呢個獎我好鍾意，因為我每次見你哋之前我好悉心咁會諗點着，每次絕對唔係亂咁着。」表明今年的衣着風格以簡單為主。

直播吸引逾7萬人收看。（影片截圖）

另外，提到《美麗戰場》成績亮眼，外傳會開拍續集，而她就表示不肯定：「其實我都唔肯定好確實咁講話會拍。因為我收嘅信息都係十五十六，我都唔知係啱定唔啱嘅。但真係越聽越多，真係講到實牙實齒，我都希望有嘅。我都唔習慣拍一個故事係好似冇一個好完整嘅結局，我都好想知道鍾家寶最後係會點樣，所以如果有嘅話，我都好好奇好期待會係點樣寫法。」

《美麗戰場》大受歡迎。（陳瀅微博圖片）

頒獎禮過後不久就是農曆新年，而陳瀅就表示將向公司請假回加拿大探親歡度節日，2023年上半年目前主要拍攝《痞子殿下》續集，還有一個旅遊節目，我們就拭目以待。

今年上半年陳瀅會拍攝《痞子殿下》續集。（陳瀅微博圖片）