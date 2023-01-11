惠英紅着婚紗重提跟美國水兵舊情　網友：他們是在侵略別的國家

惠英紅近年轉戰內地市場，在劇集、綜藝方面大展拳腳，憑藉真實、獨立的性格以及精湛的演技圈粉無數。近日，她為內地氣泡果飲拍攝微電影廣告，以花寄意，向大家傳遞美好與幸福。



惠英紅進軍內地市場發展不錯。（微博@惠英紅kara）

除此之外，品牌方還特別發布了一段訪問，片中的惠英紅身穿復古婚紗，優雅古典，韻味十足，大談在過去一年收穫的美好與幸福：「非常感恩在這個大環境底下，我還是身體健康，然後每天都在工作，有很多朋友陪著我，這已經是非常非常幸運的。」被問道如果再次遇到當年那位水兵，有沒有什麼話想同對方講時，惠英紅笑言：「有緣相見，來吧，一起吧。」非常豁達。

今年62歲的惠英紅多年來感情空白，但不少網友都知道，惠英紅曾在多個訪問中透露過，年少時她在灣仔乞討兼賣香口膠，一段時間後，發現一位帥氣的混血兒水兵經常在遠處靜靜地看著她，兩人還一起聊天，而七日後，這位水兵告訴惠英紅，自己要去越南打仗，生死未卜，於是把身上所有的錢給了她，並問惠英紅如何用廣東話說「I Love you」，惠英紅教識他之後，水兵便向她表白，至此之後兩人再也沒有見過。這段「感情」一直深埋惠英紅心中，當年她在紐約公開為美國老兵籌款時，還特別問有無人去過灣仔，可惜得到的答案都是否定，非常遺憾。而這個單純美好又令人動容的故事也成為網友口中的一段佳話。

其後，「惠英紅 水兵」、「惠英紅穿婚紗喊話水兵有緣相見」、「如何評價惠英紅穿婚紗喊話水兵」等相關話題即刻引起網友熱議，但不少網友卻點名《無限超越班》導演吳彤，指是他買的微博熱搜消費惠英紅：「人家只不過湊巧穿了婚紗，不要老是問這個了」、「吳彤只會營銷和抄襲」，也有網友表示：「作為感情來說很美好，可是給美國老兵籌款………emmmmmm，他們是在侵略別的國家誒」等。

不少網友將矛頭指向吳彤。（微博截圖）