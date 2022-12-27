無限超越班 | 惠英紅再提薛凱琪年紀　網友生厭：沒必要一直強調

惠英紅最近在內地演技競演真人騷《無限超越班》中指41歲薛凱琪（Fiona）「瓷娃娃」外貌恐致戲路受阻，更一度講到情緒激動，憤然離場。而最新一集中，爾冬陞提及隨著年紀增長，很多女演員要演「媽媽」的時候，有一個關口過不了，因此想聽聽鄧萃雯、張可頤的看法，不過被一旁的惠英紅率先回應了該問題。



惠英紅首集語重心長勸諫Fiona薛凱琪。（視頻截圖）

「我一直在強調，其實每個女孩都會有尷尬期，尤其是我那麼早，我16歲就拍戲，我20歲就拿獎，紅遍整個香港、東南亞，然後有個朋友真的很好，他告訴我，恭喜你，你會老，他說人如果有機會老，是你的福氣，我家裏就有人他沒機會老，有機會老，你要去欣賞，你要去感恩」，惠英紅講道：「我現在常常告訴人家，我62，我今天還這樣，我還挺健康，我還比你們的鬥志更大，其實年齡就是一個號碼，所以有時候衝過了這個障礙，其實很多事情都能過去。不過，我還會去製造機會給自己，我聽說有一個好的劇本，我自己去敲門拿那個大綱回來看，研究完之後，我真的去安排一個偶遇（導演）的機會，我就把它（角色）抓回來，我試過很多遍，所以機會還是抓在自己的手裏面。」

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而鄧萃雯表示：「我一開始拍戲的時候，第一個戲就是女一，很幸運，但是但是其實我演了幾年戲，開始我有點覺得我不想再演那些傻白甜了，有點不滿足，所以我反而是跟小紅姐有點像，我就去裝扮自己成熟一點，其實那個時候我還是個小孩， 21歲還不到，我就去燙一個很成熟的頭、穿套裝，但是當時我並沒有那個閱歷，那後來呢，我覺得演員其實就是演人的人生，我唯一怕的，不是怕要演老，我只是怕我演不到，尤其是現在我能見到小紅姐，什麼戲都可以演，還是女一，我真的覺得她是一個標桿，讓我覺得，真的不怕，有她在前面。」

惠英紅一聽，即刻走上前與鄧萃雯擁抱，笑言站上台大家加起來兩百多歲，更再次點名薛凱琪：「凱琪，41，怕不怕？站過來！」令薛凱琪一度感到驚訝，其後也笑著上台。對此，不少網友認為惠英紅連續兩集都提及薛凱琪年紀，實在有些過火：「凱琪不想參與哈哈」、「倒也沒必要一直強調年紀」、「好奇怪啊惠英紅老cue」、「不需要一直提」、「惠英紅對薛凱琪的提問其實已經把她的選擇局限成了少女or媽了」，也有人覺得惠英紅只是好心：「其實紅姐很愛凱琪」等。

惠英紅與鄧萃雯擁抱。（視頻截圖）

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