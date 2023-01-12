因為愛情｜前港姐季軍揭前夫出軌崩潰企跳自殺　谷底翻身終獲幸福

由連詩雅（Shiga）主持的J2綜藝節目《因為愛情》將播出最後兩集，而今晚一集開始登場的最後一個愛情單元主角胡家惠 (Cathy)，其人生加愛情故事絕對是曲折離奇戲劇性兼備。

連詩雅與Cathy。

2002年港姐季軍Cathy當選時只得19歲，她曾在娛樂圈嘗試過兩年主持工作，因為樣子標緻、性格開朗活潑，年青時愛情路一直順風順水、從不孤單。豈料當Cathy於2011年結了婚後，原以為自己會過著童話公主般幸福生活的她，竟在每一個人都覺得她是人生勝利組代表的時候，卻突然由「100到0」跌至谷底！

節目最後一個愛情故事主角係Cathy，佢係2002年港姐季軍，當年參選時只有19歲。

Cathy懷上第二胎時懷疑當時的丈夫有外遇，為了兩名女兒選擇啞忍的她，最終換來的不是對方被感動，而是對方一再無理剝削。Cathy在節目中除了詳述當時經歷的多重內心掙扎，及如何靠一張附屬咭終極揭發外遇事件外，還描述了前夫如何不想離婚，但又不想跟第三者斬纜的想法：「佢話：『我同你已經冇晒愛情，不過我唔捨得你，因為你真係好好呀，你對呢個屋企付出咗好多，好幫得手，我覺得我唔可以冇咗你呢個屋企人……』」

Cathy在第一段婚姻中經歷的種種打擊，當她提及爭奪撫養權事宜時，一度表現激動。

最終Cathy無法啞忍，勇敢走上離婚及單親的道路，並因受盡離婚官司及女兒撫養權事宜等困擾及折磨，陷入情緒黑洞多次嘗試自殺。Cathy在節目中憶述其中一次險些自殺經歷：「有一次喺郵輪，突然個情緒嚟得好緊要……當時打緊撫養權官司，佢（前夫）話唔畀個女跟我，我直情癲咗……我當時使走咗屋企人同兩個女，閂咗房個露台門同窗廉，走咗去露台出面，企咗隻腳去出面準備跳落去，突然之間我個女入嚟係咁喊住叫媽咪，我個心就好實……」

Cathy與兩個囡囡。

雖然Cathy對前夫癡心錯付，幸而上天給了她兩名懂事的女兒，在Cathy受盡委屈的日子，竟是三歲女兒為她出頭，保護她免受前夫一再傷害。Cathy憶述當時既感人又震撼的場面謂：「佢見到爹哋返到屋企鬧我，我喺度喊，佢就指住爸爸話：『我要你離開呢個屋企！因為我唔想你再鬧媽咪，你返去自己屋企啦！』然後佢走埋嚟攬住我，叫我挨落佢膊頭度話：『媽咪，你唔好再理嗰個人（指爸爸），你記住我同妹妹都會好錫你，雖然妹妹仲係BB，但我會教佢。』」

Cathy得到兩名懂事可愛的女兒。

「雨過總會天晴」，明晚播出一集，Cathy除會細說如何靠做義工及投入創業，逐步走出情緒陰霾，更會與現任丈夫阿Man攜手告訴大家如何實踐婚姻其中一樣重要元素—「互相欣賞」。「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，能令Cathy走出重創再次相信愛情，除因為其自身的堅強，阿Man對Cathy的暖男式無限付出及支持更是功不可沒，沒有驚天動地，但卻是最實在的幸福。

阿Man不但對Cathy照顧有加，對Cathy兩名女兒亦是照顧得無微不至，是不折不扣的絕種好男人。

Cathy與阿Man拍拖期間，二人同心跨越不少難關，除了去年突如其來的癌症疑雲，還有Cathy背部因被嚴重凍傷以致大部分面積潰爛，更有一段時間失去自理能力，連沖涼也要等阿Man放工回家後由對方代勞。但正因阿Man無微不至的照顧，才讓Cathy更確定終於找到對的人。