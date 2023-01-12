何猷君28歲生日宣布當選湖北省政協委員　首次參會：沉甸甸的責任

今日（12日）是已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君的28歲生日，他在生日當日宣布喜訊：「對於我來說，今年的生日，格外地莊重和有意義。很榮幸當選第十三屆湖北省政協委員，並於生日這天，第一次以政協委員的身份參會。這是一份榮譽，更是一份沉甸甸的責任，我將認真履行職責，積極建言獻策。讓我們一起展望，一起努力，期待更好的明天！」相中所見，西裝骨骨的何猷君，站在會堂內留影，胸前還戴着出席證，形象專業。



何猷君當選第十三屆湖北省政協委員。（微博@何猷君MarioHo）

被譽為「數學天才」的何猷君除了家族背景顯赫之外，更是美國麻省理工學院（MIT）最年輕的金融碩士，不過畢業後他並沒有加入家族公司，而是決定白手起家，以電競作為創業的基點，用了兩年的時間，在2018年12月將所創建的內地數碼娛樂平台創夢天地在香港掛牌上市，成為上市公司CEO。

成為上市公司CEO！（微博@何猷君MarioHo）

何猷君近年積極發展電競事業。（微博@何猷君MarioHo）

近年積極發展電競事業的何猷君，旗下的電競團隊多次在比賽中獲得冠軍，戰績理想，對於今次當選政協委員，他在接受訪問時亦有談及未來計劃：「圍繞着體育的電子競技的這些領域呢，我會開展更多澳門跟湖北省這邊的年輕人的交流活動，能把兩地的這個年輕人的心，能夠交流地更深切。」

何猷君在接受訪問時亦有談及未來計劃。（影片截圖）