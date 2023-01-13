愛回家｜網民兼Candy戲份少唔抵 葉蒨文：我仲有好多嘢可以進步

葉蒨文（sophie）昨日（12/1）現身將軍澳電視城出席《愛·回家之開心速遞》「開心迎新歲」宣傳造勢活動。對於近來有網民為她抱不平，竟在社交平台發文狠批無綫硬捧戲屎新人張盈悅：「超級浮誇，作到不得了」、「怎麼不捧Candy(葉蒨文飾）那麼漂亮的女孩，幾乎一直打醬油」，均獲不少網民表示認同。

Sophie表示不會和其他人作比較，認為自己應做好本分為先。（葉志明攝）

Sophie接受《香港01》訪問時表示：「其實我自己都忙住拍嘢，我係冇睇到佢有幾多戲份。其實會唔會又唔係特登捧佢嘅，只係編劇純粹諗到佢喺個方面會多啲嘢寫，畢竟佢始終都係新人，容易俾多啲編劇靈感，加上我係知道編劇係想佢哋嗰條線上，有多啲熱血年青嘅感覺，咁我就覺得引入一啲新血係一件好事。（網民戥你不值戲份比她少！）我年資耐過佢，變咗實際上工作我喺多過佢。」

Sophie昨日出席劇集宣傳活動。（葉志閒攝）

Sophie感恩有網民一直的支持和鼓勵，令她無忘初心繼續堅持追演藝夢：「其實我都入咗嚟6年時間，時間唔短，一眨眼就過，我覺得好多時都係啲網民鼓勵我，咁如果你過會唔會同其他人比較，先唔好講張盈悅，如果喺呢間公司成日同人比較，你個心態會係好唔平衡，導致會走圍問人，點解人哋嘅機會多個我，點解佢得我唔得，咁所以我就覺得要做好咗自己先囉，因為我自問我仲有好多嘢可以進步，始終有好多嘢都唔可以強求嘅，不過我都有自己嘅優點㗎。」