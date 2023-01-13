陳山聰爆《金宵》冇第三輯　遺憾李施嬅未獲視后：會拿到更好的獎

陳山聰憑TVB劇集《金宵大廈2》在《萬千星輝頒獎典禮2022》上奪得「最佳男主角」，首次榮登視帝寶座的他，日前接受騰訊《答爾問研究院》專訪，大談得獎感受。入行30年的陳山聰由跑龍套、演配角到擔正做男主角，如今終於收穫視帝，他就謙稱未來會更低調：「我的另外的人生馬拉松開始了，我要比以前更努力，我要做一個更好的演員，更好的老公，更好的爸爸，那個獎我已經拿了，拿完以後我一定要放下它，要更加低調。」



陳山聰憑TVB劇集《金宵大廈2》在《萬千星輝頒獎典禮2022》上奪得「最佳男主角」。（IG@joelshanchung）

陳展鵬都好戥陳山聰開心！（視覺中國）

對於擊敗大熱門之一的陳展鵬，陳山聰就指兩人絕對不是競爭對手：「我們兩個是好兄弟、好朋友，其實我們覺得很開心，我們自己都說真的最好一人拿一個，就太好了，太完美了。其實這幾年大家都知道我跟展鵬是演的最多戲的拍檔，其實我們兩個才是CP，我們的CP一定多過很多男女的，我們兩個沒有什麼覺得對方是競爭對手，所以誰拿到我沒關係，我覺得。」

陳山聰笑言同陳展鵬是真CP。（影片截圖）

頒獎禮當晚李施嬅（Selena）專誠到場支持拍檔陳山聰。（IG@selenaleelalee）

陳山聰表示《金宵大廈》是自己的代表作，而頒獎禮當晚拍檔李施嬅（Selena）專誠到場助陣，他坦言非常感動：「因為我知道她不來的，那個頒獎典禮，我已經知道她是不會來的，但是兩天之前她就告訴我『山聰，你知道我不會過來那個頒獎典禮』，我說『知道啊』，她說『但是我覺得我一定要回來跟你走最後那個《金宵》的紅地毯』，她覺得人情味比什麼都重要，我聽到那句話，我的淚都掉下來，真的很感動，那個好姐妹。」陳山聰認為拿到獎就是《金宵》最完美的結局，他更大爆不會有續集：「我們《金宵》不會有三的，但是我希望將來我跟施嬅可以在另外的平行時空，我們再合作另外的一個劇本。」

好拍檔！（IG@selenaleelalee）

陳山聰大爆《金宵》不會有續集。（影片截圖）

除了陳山聰的演出備受讚賞之外，Selena在《金宵》系列中的演技更是大獲好評，可惜始終未能獲得視后，陳山聰亦坦言覺得好遺憾：「我覺得她比我演得更好，你們看過都知道她真的演得很好，每一個人真的跟獎項緣分是有的，我在這裏祝福她，她不在TVB拿到視后，但是她一定會在另外一個地方，拿到她應該要拿的獎，拿到她更好更好的獎！」

陳山聰祝福Selena未來拿到更好的獎！（影片截圖）