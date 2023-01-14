吳卓羲內地節目忘形爆粗「好X勁」　曾被指私下爛口問候工作人員

吳卓羲北上發展多年，早已有一班粉絲支持，早前因在內地真人騷《披荊斬棘2》表現出色，讓觀眾眼前一亮，令人氣再次急升，而《披荊斬棘2》衍生的美食真人騷《大灣仔的夜2》，由吳卓羲（Ron）、周柏豪（Pakho）、張智霖（Chilam）、謝天華、陳小春、林曉峰擔任固定嘉賓，他們會開餐車遊走於內地各大城市。可能因為節目嘉賓都是吳卓羲的熟人令他感到放鬆，因此不慎爆粗引起網民熱烈討論。

吳卓羲內地人氣急升！（微博@我們的滾燙人生）

在節目中，吳卓羲、張智霖與謝天華在車中閒聊，此時車中正在播放信樂團的名曲《死了都要愛》，開始第一句已經用以難度極高的死亡高音唱出：「死了都要愛，不淋漓盡致不痛快」，令不少聽眾當場起雞皮。而吳卓羲亦有同樣反應，更馬上用廣東話向謝天華表示：「佢係唱High A㗎喎唱！」不過吳卓羲可能覺得短短的一句未能表達出自己對歌手的敬佩，因此他難掩激動心情再說道：「佢好X勁㗎佢！」

吳卓羲難掩激動心情說道：「佢好X勁㗎佢！」（節目截圖）

語畢後，吳卓羲突然意識自己正在拍攝節目，於是他的神情一言難盡，而場面亦變得鴉雀無聲。當中值得一提的是，節目的後期製作人員在翻譯廣東話時，並沒有直譯吳卓羲所講的話語，反而是用「他好冷靜的他」代替「佢好X勁㗎佢！」，網民認為講粗口只是一件很正常的事情，最搞笑的是節目組居然沒有把這一段剪輯，亦有人認為吳卓羲本人與他以往的節拍的角色係性格相符，無論說話還是做事都比較衝動。

講完結之後自己都呆滯。（節目截圖）

不過有網民表示吳卓羲私底下非常爛口，因此希望他改善這個壞習慣，以免被限制多多的內地節目封殺。吳卓羲並非首次被爆爛口，早在2014年曾被一位無綫（TVB）助導爆料，指他用粗口鬧工作人員，當時爆料者疑似引用「臭蝦哥」及「Chok峯」暗指吳卓羲和林峯，表示二人在拍攝《少年四大名捕》經常爆粗鬧人，非常無品。