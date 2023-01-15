「獎門人」曾志偉到訪日本被野生捕獲　同靚女空姐粉絲傾偈勁親民

無綫電視（TVB）總經理曾志偉日前與TVB娛樂新聞台男主持周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）一同出埠到訪日本，拍攝全新旅遊節目《請１日假去旅行》日本篇，而曾志偉透露今次出行是與福島政府開會，他說：「佢哋好想TVB再介紹一次11年後喺災情之後福島嘅面貌，有時間會考察一下，等3月再帶隊過去再拍一次。」

曾志偉率領Jarvis及陳嘉慧（Erica）現身香港機場。（TVB 娛樂新聞台截圖）

「獎門人」出巡當然惹來不少注目！近日有網友於機場野生捕獲曾志偉，曾志偉穿上休閑裝，在東京機場與兩位美女空姐駐足聊天，女網友開心拍下片段表示：「見到曾志偉，給你們瞧一下。」

曾志偉在日本被野生捕獲！（影片截圖）

及後曾志偉又與該位女網友同框合影，女網友開心到語無倫次，頻頻望向曾志偉說：「曾志偉大哥，是真的嗎？」曾志偉笑指：「真的。」女網友又興奮指小時候看了很多曾志偉的電影，曾志偉點頭說謝謝，又拍拍女網友膊頭，非常親民。

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曾志偉十分愛錫自己人，除了陪周奕瑋、陳嘉慧出埠日本外，去年12月又孖姚子羚、馬國明到訪新加坡現身「亞洲影藝創意大奬2022」及新加坡惠州會館200周年紀念聯合晚會，回港後更要搞《萬千星輝頒獎典禮2022》，連皇牌節目《開心無敵獎門人》都因難以兼顧要暫時停播，淡出幕前留出休息時間，實在忙過不停。

《開心無敵獎門人》早前宣布暫別幕前。

點擊睇曾志偉同姚子羚、馬國明到訪新加坡：