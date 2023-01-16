曾比特解答「爆炸頭」5大秘密　要瘋狂用護髮素夏天反而好透風

曾比特於2021年推出首支派台歌《我不如》後而爆紅，兩年間他亦先後登上《聲生不息》、《披荊斬棘》、《全民造星II》和《膠戰S2》等節目。除了歌喉了得，其爆炸頭的造型亦在大家心中深刻的印象，所以在網上也有人說：「爆炸頭先係曾比特本體。」到底曾比特的爆炸頭有什麼秘密？就讓他本人一一解答吧。



爆炸頭是Mike特色之一。（微博@MikE曾比特）

曾比特接受《香港01》訪問，表示本身頭髮有微攣，後來才開始電髮。他說：「有睇我以前演出，就知我比較沉穩同老實，而家個髮型活潑啲，本身有少少攣，一路電一路留長就變成而家咁啦。」

曾比特個爆炸頭真係好醒目。（梁碧玲攝）

曾比特表示維持這個爆炸頭也不簡單。他說：「我真係瘋狂用護髮素，因為電髮真係會傷，一個月應該用一支，都甘㗎，但係為咗呢個髮型冇計啦。我自己4個月電一次，不過我懶嘅，佢哋叫我2個月就要電一次，不過我自己天生有少少攣，應該唔使咁密掛。」

曾比特個爆炸頭先係本體。（梁碧玲攝）

頂着這個爆炸頭髮型，有什麼方便和不方便之處？他回答：「方便嘅地方就係起身就係咁樣，『鈔』兩『鈔』就出得街，又唔使落gel。唔方便就係，每一次整都要6個鐘，就會辛苦埋坐喺後面嘅所有人。」夏天會不會怕熱？他也表示，有時會紮起頭髮散熱。他說：「好多人以為好焗，其實唔係，係好透風，夏天唔會焗嘅，但係有時啲汗醃住就唔係咁好啦。」

出身自《全民造星II》的（左起）Phoebus、Marco、George及Mike不約而同地簽約環球，成為2021年樂壇新人。其中Phoebus、Marco、George組成跳唱組合P1X3L，有意向歌、視雙棲發展。（陳順禎攝）

爆炸頭髮型是公司提議，還是自己的主意？他透露其實是意外收穫。他說：「呢個係我2019之前就嘗試緊，其實呢個係一個epic fail，本來諗住當時電一啲好型嘅，本來係韓國feel多啲，想有韓星感覺，但係現實出嚟就另一樣嘢。不過出嚟效果都ok，所以就一路keep住。」

雖然最擅長的是英文歌，但為展示自己同樣能應付廣東歌，Mike決定在試音時選擇陳奕迅《Allegro, Opus 3.3 am》、側田《Kong》、張敬軒《P.S. I Love You》及古巨基《大雄》。（陳順禎攝）

他直言，這個「epic fail」髮型之後，最大反應的是他媽媽。他說：「最大反應就係我阿媽。佢話：『哎呀！阿仔呀！你個頭做乜嘢呀！搞到咁呀。』家長都希望自己仔女整整齊齊，斯斯文文，不過而家睇習慣咗就冇乜嘢。」