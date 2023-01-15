26歲前港姐鄺美璇今日出嫁 過大禮收金牌滿地鮮花排場十足

現年26歲、與港姐冠軍謝嘉怡同屆的「友誼小姐」鄺美璇（Maisie）今日出嫁！其閨中密友、李龍基太太Chris亦有見證一對新人簽紙儀式，並在Instagram分享喜悅。片中見鄺美璇挽住爸爸的手步入教堂，之後將女兒托付新郎哥，新郎哥不停點頭表示知道。

鄺美璇今日出嫁。（ig@chrisart1017）

新郎哥由外父手中接過新娘。（ig@chrisart1017）

一對新人好登對，恭喜！（ig@maggieekwongg）

新娘子鄺美璇穿上一襲露肩低胸婚紗，亮麗耀眼。一對新人手捉住手宣讀誓詞，由於另一隻手要揸咪，新郎哥不停轉身望住放在桌上的誓詞，顯得有點狼狽；之後輪到鄺美璇則選擇拎起誓詞來讀，但仍顯得有點緊張。

昨日已到酒店準備。（ig@maggieekwongg）

鄺美璇昨日一早到達酒店做準備，而去年11月她還上載過大禮的相片，除有多塊金牌、生果、喜餅等禮物外，鏡頭內還影到有10束巨型鮮花放在地上，排場十足，好誇張。鄺美璇留言：「執子之手，與子偕老 ❤️ #過大禮 」。

鄺美璇自幼在加拿大成長，於多倫多著名女子中學The Bishop Strachan School畢業。2014年，她考入倫敦政治經濟學院，在大學時已是高材生，未畢業已在倫敦瑞銀任職實習投資分析員。不過，當選2020年度「友誼小姐」後，鄺美璇未能與謝嘉怡、陳楨怡和郭柏妍受到公司重用，幾乎沒有工作安排，她更向傳媒表示將於卸任後做回「老本行」金融。

李龍基太太Chris與鄺美嫸（前名鄺美淇）和鄺美璇兩姊妹係好好朋友。（ig@chrisart1017）

李龍基與太太Chris。（ig@chrisart1017）

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