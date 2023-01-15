內地男星「拗手瓜」導致骨折張杰陪就醫　網轟節目導演前科累累

日前有內地網民爆料，內地歌手張杰和內地男星張新成參加浙江衛視一檔綜藝時，其中一個環節玩「拗手瓜」，沒想到張新成的手卻被「掰」到骨折，隨後張杰陪他火速就醫！事後，浙江衛視《我們的客棧》發聲明證實此事，表示會全程陪伴張新成治療，直至康復為止。



張新成和張杰入院就醫圖。（微博＠野生炸姐）

內地男星張新成《以家人之名》小哥賀子秋一角受到關注，擁有帥氣外型，有陸劇男神之稱，極受粉絲喜愛。日前他和張杰在節目《我們的客棧》玩「拗手瓜」遊戲，在玩的過程中，張杰不慎弄傷張新成的手導致骨折，他一度痛得急喊停錄影，其後在張杰及節目組的陪同下火速就醫。事後張新成工作室發文報平安：「本哥在節目錄製期間，意外手臂受傷，已於第一時間送醫治療。現已無大礙，請大家不要擔心～」

張新成報平安。（熒幕截圖）

浙江衛視《我們的客棧》在微博發聲明表示：「在1月14日《我們的客棧》錄製過程中，節目嘉賓張新成在“掰手腕”環節意外受傷，手臂骨折。事發後，節目組第一時間將嘉賓送至醫院，經專業醫生治療，張新成先生已回到酒店休息。接下來，節目組將全程陪同張新成先生的治療，直至康復。非常感謝張新成先生及其團隊的理解與包容，向張新成先生表達誠摯的歉意！」

浙江衛視《我們的客棧》在微博發聲明致歉。（熒幕截圖）

有網呢認為「拗手瓜」也能骨折，張杰的力氣實屬強大，不過更多的是炮轟節目組，連最基本的安全都保證不到，更嘲諷浙江衛視不只一次因為藝人安全問題上熱搜，更有人起底該節目總導演吳彤「前科累累」，他負責的節目出事率極高。有一次，張杰參加吳彤的《王牌對王牌》節目時是半夜開錄，導致張杰頭暈不適因而頭部受到嚴重撞擊，怒轟：「看粉絲說也不是第一次了，而且在高以翔出過事的情況下還敢半夜高強度運動。」