台藝人高以翔內地錄影猝死　醫生解釋死因　稱僅5%病發者能逃死劫

台灣藝人高以翔錄製內地節目《追我吧》驚傳現場昏倒、心臟驟停，緊急送醫，據大陸消息指出，《浙江新聞》已證實，高以翔搶救無效去世，得年35歲。

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根據媒體報導，高以翔疑似在凌晨拍攝節目《追我吧》時突然倒地。台大醫院急診醫學部及內科部主治醫師方震中表示，長時間熬夜或是過勞，都會造成身體很大的壓力，使腎上腺素過度分泌，進而導致心跳亂跳（即心室頻脈）進而導致猝死，這是臨床上最常見的原因。

方震中表示，無論平時是否有維持正常體態、健康生活等，只要身體壓力過大的時候，都可能造成心室頻脈，身體壓力過大時，也可能會使血管收縮，這些情形都會造成猝死。呼籲民眾平時應降低熬夜或是過勞等狀態，家中有心臟病史等，也建議定時健康檢查，才能避免類似情形發生。

根據流行病學調查，台灣猝死發生率在亞太地區僅次於澳洲，每10萬人就有51人。心臟驟停而猝死的案例，高達7成因心臟疾病引起心室顫動或心室頻脈，短時間出現致命性的心律不整所致，又稱為「心因性猝死」，每年約1萬7千多名病例，一旦發生，僅5％可能逃過死劫。

心因性猝死有四大高危險群，分別為心血管疾病、心肌病變、心臟功能先天不佳、曾有昏厥經驗等，其中心血管疾病最具關聯性。

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